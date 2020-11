Indignación con Pautips por quejarse de tender cama en hotel

En uno de sus videos, Paula Galindo, más conocida como Pautips, se quejó porque ella misma debía arreglar la habitación del hotel en Miami en el que se estaba hospedando.



“Me dijeron que no están limpiando las habitaciones por lo del covid. A mi nunca me informaron sobre eso antes de pagar. ”, dijo en su video.



Además, expresó que sentía “rabia porque estoy cansada, son las 10 de la noche y ahora tengo que ponerme a tender la cama y organizar el baño”.



Pautips también comentó que su reacción era “una frustración interna, un capricho que se me va a pasar ahorita”.



“Yo sé que no es un asunto de vida o muerte, pero solo que da rabia que no te informen el servicio completo antes de elegir, porque yo pude haber elegido no quedarme acá”.



Las palabras de Galindo generaron una ola de críticas en Twitter e incluso el #pautips fue tendencia durante algunas horas en esta red social.



Los internautas juzgaron la actitud de la joven frente a tener que tender la cama y también compartieron varios memes al respecto.



Hay que aclarar que la situación ocurrió el pasado 7 de noviembre, pero hasta el 12 del mismo mes se dio a conocer y fue comentada.

Pobre Pautips, le tocó hacer cosas que hacemos los mortales😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔😔 pic.twitter.com/VLSql6wiXT — mat noel 🎅🏻 (@mateoooov) November 12, 2020

Pautips cuando entró a la habitación y vio que la cama no estaba tendida: pic.twitter.com/vlSikStUXl — Anny Peña ☁🌧 (@_AnnyP_) November 12, 2020

En respuesta la ‘youtuber’ publicó su opinión sobre el tema en sus historias de Instagram, este jueves 12 de noviembre.



“Sé que en este momento hay algo en Twitter, no sé bien lo que está pasando. Otra vez malinterpretaron mis palabras, eso ya es pan de todos los días. Gracias por hacerme publicidad gratis”, señaló.



En su mensaje dijo que “no hay publicidad más fácil que la polémica. La gente hace polémica sobre mí porque, lamentablemente, no hay temas suficientemente interesantes y se tienen que enganchar con cualquier babosada que malinterpretan”.

Luego mostró un video de su habitación en el que se apreciaba su cama.



“Yo sé que a muchos les da curiosidad saber si yo sé tender la cama y vean que sí. Me queda bien bonita y organizada”, dijo mientras acariciaba la esquina de una manta ubicada a los pies de su cama.



Las críticas a Pautips en el pasado

En ocasiones anteriores la 'influencer' ha sido motivo de críticas por los comentarios que hace en sus redes sociales.



Por ejemplo, en abril de 2020, la joven publicó que no quería cocinar y que extrañaba "salir de brunch". Lo que generó rechazo por parte de los cibernautas quienes expresaban que durante la cuarentena había situaciones más preocupantes que esa.

- A la gente se le está terminando la comida, no tienen trabajo, no les ha llegado la ayuda del gobierno.

Influencers: pic.twitter.com/pJ3NqXF8mX — Nicolás Arrieta (@nikoarrieta) April 13, 2020

"No es el momento para hacer ese tipo de historias, menos siendo 'influencer', un poco de #empatía. Hay gente que la pasa realmente mal. Tú puedes cocinarte desde la comodidad de tu casa y hay gente que no tiene ni para eso", dijo @sofiapinedo_ en Twitter.



A ese comentario, Galindo contesto que "si ese día en especial estaba cansada de cocinar (como muchos) y lo quise expresar, ¿no puedo? No es un comentario que haga siempre. Lo sentí y lo dije. Pero claro como lo digo yo entonces generemos polémica... no sean tan injustos".

Y si ese día en especial estaba cansada de cocinar ( como muchos) y lo quise expresar no puedo? No es un comentario que haga siempre. Lo sentí y lo dije. Pero claro como lo digo yo entonces generemos polémica... no sean tan injustos. https://t.co/PSzxwtLB5S — Paula Galindo (@Paugalindo) April 13, 2020

Pautips tiene 9,1 millones de suscriptores en YouTube, en su canal publica contenido sobre su estilo de vida y consejos de belleza. De igual modo, cuenta con más de 8 millones de seguidores en Instagram y tiene su propia línea de maquillaje.



