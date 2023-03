La reconocida influencer de maquillaje Pautips nuevamente es noticia después de responder a través de sus historias de Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, una pregunta que le hicieron sobre el síndrome de Asia.



Una reacción autoinmune ocasionada por sustancias ajenas al cuerpo que últimamente ha tenido lugar por las recurrentes noticias de artistas y modelos que se han hecho la explantación mamaria tras complicaciones en su salud.



En el caso de las prótesis, la silicona actúa como un agente externo que puede ocasionar dolor articular, fatiga crónica, síntomas gastrointestinales, trastornos neurológicos, entre otros, según el cirujano plástico Alán González.

Es así que la seguidora le pregunta a Pautips "¿qué piensa del síndrome y del hecho que todas se estén quitando las prótesis?", ya que la creadora de contenido afirma que la única cirugía estética que se ha realizado es el aumento de busto.



A lo que la influencer le responde que siente que no debería opinar, puesto que es una situación que cada persona debería hablar con su especialista, sin embargo, si refiere su caso personal.



"Hace años yo consulté si debía hacerlo y el médico me dijo que no. Yo ya sufría de depresión y problemas hormonales antes de las prótesis y esa no era mi causa" escribió la creadora de contenido en la historia.



No obstante, resaltó que los organismos de las personas son diferentes, así que los posibles riesgos que se puedan presentar no son los mismos en todos los cuerpos, por lo tanto, ella solo atiende a la información que le llega al respecto y las consulta con su médico tratante.

De igual forma, en la misma actividad de interacción, quisieron saber que pensaba de las operaciones de senos y que le recomendaba a las personas que no estaban seguras de hacerlo.



“No te operes por las demás. A las mujeres muchas veces nos falta carácter para no dejarnos llevar por lo que vemos en otras. Si tu intuición y razón te dicen que no pues ten la certeza de que no lo tienes que hacer. La belleza está en todas las tallas”, respondió la influencer.



Finalmente, Pautips confirmó que si algún día debía extraer sus implantes por temas de salud, lo haría sin ningún inconveniente.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias