Esta semana la influencer y creadora de contenido Paula Galindo, más conocida como ‘Pautips’ le dedicó una reflexión a todas sus seguidoras.



A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de ocho millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con fotos suyas en bikini, mientras tomaba sol en la playa.

Pautips envía reflexivo mensaje

En su mensaje Pautips dice que no ha conocido una sola mujer que no batalle con su cuerpo, “es difícil encontrar hoy en día mujeres que se sientan 100% seguras y satisfechas con su físico.”



Dice que las mujeres cargan con mucha presión con el fin de alcanzar los prototipos de belleza que a veces ellas mismas se imponen y señala: “Es difícil vivir en un ideal de la alimentación perfecta, la rutina perfecta y el cuerpo perfecto que aun teniéndolo no nos hace sentir satisfechas. Sé que no soy la única que se exige demasiado y aun así no se siente cómoda con su cuerpo.”



La tiranía de los cuerpos

Desde los 60's el movimiento feminista se ha ocupado de desmarcar a la mujeres de los estereotipos de belleza, sin embargo, desde mucho antes la industria de la moda, los productos de cosmética, la publicidad, incluso algunos medios de comunicación, y ahora las redes sociales siguen enmarcando a las mujeres en un ideal de belleza inexistente e inalcanzable.



Al respecto 'Pautips', que en muchas ocasiones es una de las “embajadoras” de este tipo de productos publicitarios, en un gesto de honestidad, ha decidido señalar los daños que esta presión han producido en la psique femenina diciendo, “hemos normalizado el juzgarnos, el exigirnos y estresarnos por la comida, las dietas, las cirugías, lo que pensamos de nuestro físico y lo que piensan los demás. Nos preocupamos tanto por lo que mostramos afuera que nos acostumbramos a reprimir lo de adentro.”

Agregó que de a poco ha ido despreocupándose de la obsesión por su aspecto físico, tras alejarse de las redes sociales: “He tenido mucho tiempo para pensar estos días alejada de las redes sociales. Es difícil aceptar que he vivido equivocada buscando tanto afuera y sintiéndome cada vez más vacía por dentro. Me preocupa tanto soltar mi físico, lo que con disciplina logré, me angustia sentirme y más que todo verme gorda.” afirma al final de su mensaje.

