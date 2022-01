En el 2000, tras más de 30 audiciones de famosos y comunicadores anónimos, el canal 'Caracol' eligió al periodista Paulo Laserna Phillips como presentador de la versión colombiana de uno de los programas más exitosos en el mundo: '¿Quién quiere ser millonario?'. Una nota de archivo de este medio, menciona que entre los más opcionados estuvieron José Gabriel Ortiz, Javier Hernandez Bonnet, César Augusto Londoño y Víctor Mallarino, pero ninguno convenció tanto como Laserna.



Antes de ser escogido como la cara del programa, el hombre trabajó como director de los informativos del canal 'RCN' hasta 1998. Laserna le contó, hace varios años, a EL TIEMPO que fue contratado por Carlos Julio Ardila, a quien le confesó que era 'adicto' a la Coca Cola.

"Ardila le aseguró que en 'RCN' le pagarían la terapia para que pudiera volverse fan de Postobón. Laserna se fue del canal, y muerto de la risa dijo que no le habían quitado el 'vicio', además dijo que lo más probable es que no vuelva a aceptar dirigir noticieros, pues la experiencia había sido buena pero muy dura", registra una nota de aquella época.



(Lea también: Ángela Hernández y el video en el que muestra cómo lucha contra el cáncer).

Facebook Twitter Linkedin

Paulo Laserna fue el único presentador que tuvo '¿Quién quiere ser millonario?'. Foto: Archivo Particular

A 'Caracol' llegó para la primera emisión de '¿Quién quiere ser millonario?', que fue en septiembre del 2000. Inicialmente, el programa se presentaba los domingos, pero luego se trasmitió los sábados después del noticiero.



En 2001, un año después de la llegada de Laserna como presentador, le ofrecieron el cargo máximo del canal, nada más y nada menos que el de presidente. "Cuando me ofrecen la presidencia pido que me dejen el programa, pero me responden que eso no estaba bien visto. Sin embargo, ensayamos y me quedé 12 años", confesó en una entrevista con 'La Patria'.



(De interés: ¿Romance a la vista? Gabriel Coronel sería el nuevo amor de Daniela Ospina).



El nacido en Ibagué, el 15 de agosto de 1953, dejó la presidencia de Caracol en 2011, año en el que el concurso también salió del aire. Pero tanto Laserna como '¿Quién quiere ser millonario?' regresaron a la televisión nacional, en 2013, cuando 'RCN' compró los derechos a 'Teleset'.



De 2018 a 2019 el presentador trabajó como asesor para el canal 'RCN' y, desde entonces, poco se ha conocido de su vida.



(Puede leer: La historia detrás de la misteriosa muerte de Rui Torres, de Art Attack).

¿Qué hace Paulo Laserna?

Desde marzo de 2021 el periodista se ha dedicado su programa de entrevistas 'Última palabra, con Paulo Laserna', las cuales publica en su canal de YouTube y en Instagram.



Se trata de un formato digital en el que dialoga con políticos, personalidades y líderes de opinión para abordar temas vigentes y de interés. Ahora, por ejemplo, con el proceso electoral que se llevará a cabo en 2022, está entrevistando a los candidatos presidenciales.



(Además: Salvatore Totó Riina: la historia del ‘capo de capos’ de la Cosa Nostra).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre el video aquí).



Entre sus entrevistados destacan el ex sacerdote Alberto Linero, el director de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa, la presentadora Claudia Palacios y el periodista Daniel Samper.

Más noticias

Del odio al amor: pareja se conoció peleando en publicación de Facebook



El ícono de Hollywood que dejó todo para vivir en la naturaleza



‘Comienzo del fin del mundo’, Mhoni Vidente y sus predicciones de 2022



Tendencias EL TIEMPO