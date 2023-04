Paulina Vega dejó en alto su nombre y el de todo un país en Miss Universo 2014. Con belleza, carisma y respuestas contundentes, la barranquillera logró anteponerse a las más de 80 candidatas que, por esa época, anhelaban recibir el título y hacerse con la corona.

(Lea también: Ella es Valeria Vega, la reconocida entrenadora que es hermana de Paulina Vega).

La también modelo y empresaria se convirtió en la segunda colombiana en ganar el certamen de belleza; el primer triunfo se lo llevó Luz Mariana Zuluaga en el año 1958. Desde entonces, no ha dejado de estar en el radar de los fanáticos, las marcas y los medios de comunicación.

Su aspecto físico, sumado a su personalidad y su liderazgo han llevado a Paulina a sumar popularidad a lo largo y ancho del mundo. Sin embargo, las mismas características que la hicieron merecedora del título de Miss Universo en el 2014, también la convirtieron en blanco de críticas y burlas cuando era una niña, durante su participación en el certamen e incluso aún hoy en día.



Recientemente, en una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo decidió abrir su corazón y responder, de la manera más natural y genuina, a las dudas de sus seguidores. En medio de la conversación, salió a la luz el tema de su estatura.

(Siga leyendo: Paulina Vega bailó champeta y deleitó al público en el Carnaval de Barranquilla).

Paulina Vega, ex Miss Universo. Foto: Esneyder Gutiérrez / Archivo EL TIEMPO

“¿Alguna vez te acomplejó ser alta?”, la cuestionó un usuario. A lo que la modelo barranquillera contestó: “Cuando era chiquita los niños me hacían bullying. Ahora ellos desean esta altura”.



Desde hace algunos años atrás, Paulina viene haciendo frente a los cánones de belleza impuestos por la sociedad. En varias publicaciones, la modelo ha expresado que, desde que era pequeña, ha sido sujeto de comparaciones, críticas y comentarios destructivos. Ante esto, su mensaje sigue el mismo: mostrarse auténtico, abrazar la diferencia y seguir los sueños.

Ser considerada una de las mujeres más bellas en el mundo tiene su precio y eso bien lo sabe Paulina, quien constantemente es cuestionada por sus rutinas, consejos y secretos. Durante la dinámica en Instagram realizada recientemente, esto tampoco fue la excepción.

(De interés: Él es Juan Pablo, el hermano piloto de la Miss Universo Paulina Vega).

“¿Cómo haces con la cuestión de las medidas?”, le preguntó otra persona. Sin tapujos, Vega señaló que, aunque se subió “bastante de medidas”, lo único que le importa es sentirse fuerte.



Las interrogantes de sus seguidores no solo abordaron su salud física, sino también mental. Una internauta, por ejemplo, le preguntó si sufría de ansiedad y, de ser así, de qué manera había logrado afrontarla.



Frente a este cuestionamiento, Vega respondió: “Identificando mis patrones, ¿qué es lo que hago en ‘piloto automático’ que no me beneficia? ¿Qué hago todo el tiempo que no me trae valor? ¿Qué pensamientos negativos son recurrentes? ¿Cómo puedo entender de dónde vienen? Tratar de estar en el presente, tener compasión conmigo misma”

A través de sus publicaciones constantes, la presentadora busca, según ella, incentivar a sus seguidores a adoptar un estilo de vida saludable, amar su cuerpo tal y como es, querer a los animales, sanar y sonreír, al igual que lo hace ella cuando toma el sol, comparte con sus amigos, escucha música o comete errores.

“Autenticidad, tú tienes tu propia luz”, es el corto, pero contundente consejo que Paulina Vega envía a los seguidores que buscan parecerse un poco más a ella.



Además de fungir como presentadora en el reality ‘A otro nivel’ en varias temporadas, Vega se ha desempeñado como imagen de algunas marcas internacionales. Entre ellas, BMW, Adidas, Falabella y Pantene.

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO