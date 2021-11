En fotos: el impresionante cambio de 'look' de Paulina Vega

Paulina Vega, ex Miss Universo colombiana, descrestó a sus seguidores el pasado 16 de noviembre cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram luciendo un nuevo ‘look’.

La barranquillera, que es activa en redes con normalidad, no se había dejado ver luciendo un cambio de apariencia tan radical, además del ya conocido por fanáticos y medios de comunicación: un pelo castaño y ligeramente ondulado que no sobrepasa la mitad de su espalda.



Sin embargo, la foto que subió el pasado martes causó gran revuelo en el mundo del ‘Jet set’ y entre algunos internautas, quienes no dudaron en hacer comentarios al respecto.



En la fotografía se puede ver a Vega luciendo un tinte de pelo rubio, junto con un vestido negro. Un cambio total de apariencia que, para algunos, la hace lucir irreconocible.



“¿Es una peluca?”, “Prefiero verte con el cabello oscuro, no quiero verte catira” (con cabello claro) y “ese tono de cabello sí me gusta”, son algunos de los comentarios de internautas que, asombrados, hasta especulan que el nuevo ‘Look’ de Vega puede ser una peluca.

Antes de la fama

La barranquillera estudiaba Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Javeriana antes de su salto a la fama como una de las reinas de belleza más recordadas y queridas en la historia de la farándula nacional.



Desde muy pequeña ha estado sumergida en el mundo del modelaje y las pasarelas, esto debido a que su abuela, Elvira Castillo, se hizo con la corona de señorita Atlántico y representó al departamento en el Concurso Nacional de Belleza de 1953.



En 2012 siguió el legado de su abuela y fue nombrada señorita Atlántico, por lo que tuvo que dejar sus estudios universitarios para dedicarse a su sueño de estar en las mejores pasarelas del mundo.



En 2014, logró hacerse con la corona de Señorita Colombia y representó al país en el certamen ‘Miss Universe’, en el cual pudo hacerse con el primer lugar y posicionarse como una de las mujeres más hermosas del mundo.



Desde entonces, ha participado en diversidad de programas de telerrealidad, oficiando de presentadora. Ella es reconocida por sus colaboraciones en shows como ‘A Otro Nivel’, cuyo trabajo hizo que lograra ganar el premio a mejor presentadora del año 2021.

