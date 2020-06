Paulina Rubio, positivo para marihuana en test por custodia de su hijo

La cantante mexicana Paulina Rubio se hizo viral el pasado mes de abril, en plena cuarentena, cuando en sus redes sociales se dejó ver aparentemente borracha mientras transmitía en vivo desde su casa. Algunos de sus seguidores afirmaron que parecía que la artista había consumido drogas.

Debido a los rumores y comentarios, que tomaron mucha fuerza, su ex pareja, Nicolás Vallejo Nágera, le solicitó al juez que lleva el caso de la custodia del hijo de ambos que obligara a Rubio a que se hiciera un test psicológico, afirmando que sus comportamientos se podrían deber a "problemas mentales".



La petición, sin embargo, fue desestimada, a principios de mayo pasado, por un juez de la ciudad de Miami.

Pero las cosas no quedaron ahí. Rubio, para demostrar que no consumía drogas, se sometió de manera voluntaria a un test de drogas: el examen dio negativo para cocaína, pero positivo para marihuana.



Así lo dieron a conocer en el programa de televisión mexicano 'Ventaneando'.



"La prueba de hizo para determinar 9 sustancias y la única que salió positiva fue el THC (componente de la marihuana). Puede salir alcohol, cocaína y un sinfín de sustancias controladas, pero en el caso de ella aclaremos que solo fue esa", afirmaron.



En el programa también confirmaron que los abogados de Rubio habían anunciado, anteriormente, que la artista había consumido marihuana en un concierto al que asistió en el mes de febrero, en California,



"Claramente, no lo hizo en presencia de su hijo", dijeron.

Después de darse a conocer los resultados, Vallejo Nágera le afirmó a la cadena televisiva 'Imagen Televisión' que nadie presionó a la mujer para que se sometiera a la prueba.



"He sacrificado muchas cosas para que mi hijo tenga a su papá y a su mamá cerca y así voy a seguir", agregó.



El hombre también confirmó que el juez estuvo aliviado después de leer los resultados, pero aún está evaluando sí la cantante está apta para seguir llevando la custodia de su hijo.



El próximo 22 de julio se llevará a cabo la ultima audiencia, en la que se definirá la situación legal del menor.



