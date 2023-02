La historia de Paula Durán conmovió a Colombia. Su esposo Sergio Vega contó el drama que vivían en Estados Unidos por cuenta de un cáncer terminal que apareció de un momento a otro, cuando estaba a punto de dar a luz, y la comenzó a debilitar hasta el punto de causarle la muerte el pasado 24 de enero.



Los mensajes de Sergio, llenos de resiliencia, han sido motivo de aplausos para muchas personas que se sienten identificadas con esa situación. “Amor, cumpliré la tarea que tanto anhelamos juntos, ver a nuestros hijos ser grandes seres humanos y que le aporten a nuestra sociedad”, contó tras la muerte de la joven de 27 años.

Uno de los deseos de Paula y Sergio fue que los padres de la mujer viajaran con una visa humanitaria para acompañarla en sus últimos días, deseo que finalmente le pudo cumplir Iris Camargo.



Tras cerca de un mes del fallecimiento de su hija, Iris le dijo a Univisión, medio estadounidense, que han sido semanas muy difíciles para ella y que se alista para regresar a Colombia. También pidió ayuda para su familia, pues atraviesan una dura situación económica.

Iris, quien llegó el 19 de enero a San Francisco, en EE. UU., con su esposo Eder Durán, pasó apenas cinco días con Paula, acompañándola y reconfortándola por el cáncer que le había hecho metástasis en el cerebro y el estómago.

“No es fácil. Cada que comienza un día o termina un día, abro mis ojos y pienso todavía que no es cierto (que Paula falleció). Es un dolor muy fuerte. Hay mucha gente que me escribe cosas muy feas. Me dicen cosas dolorosas que nadie entiende y muy seguramente nunca han tenido que pasar por esta situación. Solo les puedo decir que el dolor de perder un hijo es el dolor más grande que puede sentir una persona y no le deseo ese dolor a nadie”, le dijo a Univisión.



Mientras está a la espera de las cenizas de su hija, Iris comentó que todavía faltan documentos para traerlas a Colombia.

También adelantó que su nieta Lucía, de 9 años, la hija mayor de Paula, regresará a Colombia.

“Luciana está en una edad en la que necesita la presencia femenina. En este caso mi hija no está, pero estoy yo, que soy su abuela-mamá y que casi siempre he compartido con mi niña. Y esta también fue una petición de Paula. Ella me pidió que no la dejara nunca”, contó Iris sobre el último deseo de su hija Paula.

Por otro lado, los otros niños Julieta, de 4 años, y el recién nacido, a quien llamaron Juan José, se quedarán en California con Sergio Vega.



