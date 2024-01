Hijo de Paula Durán, colombiana que murió de cáncer en EE.UU. superó la enfermedad

El próximo 24 de enero se cumplirá un año del fallecimiento de Paula Durán, una colombiana que se encontraba en Estados Unidos y quien fue diagnosticada con cáncer cerebral y de estómago.



En medio de su proceso contra esta enfermedad, Paula tuvo a su tercer hijo, Juan José, quien tuvo que ser sometido a varios controles oncológicos luego de que su mamá fue diagnosticada.



(Además: Murió Paula Durán, la colombiana que tenía cáncer en Estados Unidos).

Luego de un año de exámenes y visitas constantes al médico, Sergio Vega, papá del menor, comunicó que su hijo se encontraba libre de cáncer y tocaron juntos la campana de la esperanza.



"Después de un año de exámenes y controles oncológicos con JuanJo, la médica oncóloga nos dice 'no los quiero volver a ver acá en este centro, me encantaría verlos afuera y no como su doctora'. JuanJo es un bebé fuerte y sano. Gracias a Dios y a todos estos grandes profesionales de la salud", describió en un video.



(Siga leyendo: Sergio Vega cuenta qué van a hacer con sus hijos tras la muerte de Paula Durán).

Paula Durán y Sergio Vega

Cabe destacar que, desde que tenía tres meses, Juan José comenzó a presentar algunos percances en su salud y por el cáncer agresivo que sufría su madre Paula Durán tuvo que estar bajo vigilancia médica.



"Gracias a todos por sus oraciones y por ese cariño a mis hijos. Seguiremos dando lo mejor día a día por ellos y por mí. Fue muy motivante tocar esta campana que nos simboliza que tenemos a Dios y que JuanJo es un campeón de la vida", puntualizó Sergio Vega.

