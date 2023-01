La lucha de Paula Durán y Sergio Vega, pareja colombiana que migró a Estados Unidos, ha volcado la solidaridad de gran parte de los colombianos y latinos en el país americano. La joven fue diagnosticada con cáncer en medio del embarazo de su tercer hijo y, según los médicos, tiene pocas semanas de vida, ya que la enfermedad es irreversible.

Como Durán no puede viajar en avión por las complicaciones de salud, Vega clamó por ayuda de Colombia y Estados Unidos para que la familia de su esposa obtuviera una visa humanitaria que les permitiera arribar lo más pronto a ese país para compartir con su hija en estos difíciles momentos.



“Yo estoy feliz, no lo podía creer; casi me desmayo. Hubo tensión, hubo momentos de pensar que nos la iban a negar, pero todo salió bien. Desde el comienzo la Embajada tuvo mucha solidaridad porque el proceso fue muy rápido. Lo único que quiero es llegar y abrazar a mi hija”, señaló Gloria Camargo, madre de Paula, a su salida de la Embajada.

La joven fue diagnosticada con cáncer de estómago y cerebro. Foto: Instagram: @sergiovega228711

Camargo y su esposo Eder Durán viajaron a California, Estados Unidos, en la mañana del jueves 19 de enero.



“Se nos han presentado muchos ángeles. Gracias a Dios. Estando nosotros allá con ella, va a ser muy diferente. Ella está ansiosa de vernos, vamos a pararla de esa cama, darle fuerza y demostrarle que es un ejemplo de vida”, manifestó Durán, papá de Paula, para Citytv.

El conmovedor encuentro de Paula y su familia



Gracias a la solidaridad de más personas, los padres de la colombiana viajaron con sus tiquetes donados. El encuentro se dio durante la madrugada de este viernes 20 de enero. Sergio esperó pacientemente a sus suegros en el aeropuerto de San Francisco, California, acompañado de varios medios de comunicación, y sus otras dos hijas, de nueve y cuatro años.

La emoción fue tal que las dos niñas de la pareja salieron corriendo por los pasillos del aeropuerto al ver a sus abuelos llegar. Incluso, se saltaron un área restringida, por lo que funcionarios de seguridad les pidieron retirarse, según quedó grabado por una periodista en el lugar.

Llegada al aeropuerto grabada por una periodista de la cadena 'Telemundo'. Foto: Instagram: @jessigallegotv

Eso sí, el abrazo de la señora Gloria Camargo con sus nietas no se detuvo. Ellas, con una amplia sonrisa, le regalaron rosas y un globo en forma de corazón. No la veían en persona hace varios meses.



De inmediato, se dirigieron hasta la residencia de Vega y Durán, en medio de las luces, cámaras y micrófonos de televisión. La madre de Paula no pudo contener las lágrimas mientras se preparaba para ingresar a la habitación de su hija.

"No tengo palabras, estoy en 'shock'. Mis nietas son lo más hermoso que me ha pasado. Tengo mi corazón a mil. Todo fue tan rápido, a veces uno ve las cosas difíciles, pero Dios está con nosotros. Acá estamos para apoyar a mi hija, abrazarla y cuidarla", dijo visiblemente conmovida Camargo a la prensa americana.

Tras suspiros y las palabras de aliento de los presentes, los papás de la joven cruzaron la puerta para tener un reencuentro de forma privada.



“Mucha fe. Por favor, vivan este momento en familia. Nosotros seguiremos en oración por Paula”, escribió en sus redes la actriz Lorena Meritano, quien ha sido una de las celebridades al tanto de los colombianos.

Seguirán afrontando los retos venideros, según dijo Sergio en sus redes: “Nosotros creemos en un Dios, que es el Dios de lo imposible, y mientras tengamos esa fe que es lo que nos ha tenido de pie, vamos a seguir luchando”.



De hecho, hace un par de días había anunciado que Paula empezó un tratamiento con un doctor de medicina alternativa, 100 por ciento natural, acompañado de actividad física.

“Hemos estado felices porque recuperó su visión, el dolor de cabeza disminuyó. Hace días tiene un dolor de pecho terrible que solo la morfina le calma”, expresó.

