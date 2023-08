En 1996, mientras Paul Rudd se sumergía en el éxito del film 'Ni idea', enfrentaba cierta incertidumbre sobre su futuro en Hollywood.



Aunque la cinta, en la que compartía protagonismo con Alicia Silverstone, estaba en pleno auge, el actor tenía dudas sobre cuál debería ser su siguiente paso. Fue Amy Heckerling, directora de la película, quien le sugirió que viajara a Nueva York y contratara un publicista. Siguiendo su consejo, aterrizó en la Gran Manzana.

En medio del caos de una audición y corriendo contra el reloj, Rudd dejó sus maletas bajo el cuidado de la oficina de su futuro publicista. Julie Yaeger, una empleada del lugar, decidió ayudarlo llevando sus pertenencias al departamento de una amiga.



Este pequeño pero significativo acto desencadenó una conexión entre ellos. Pocos días después, el también escritor y productor de cine invitó a Yaeger a comer y desde entonces, su relación no ha dejado de crecer, sirviendo incluso como inspiración para la comedia 'Bienvenidos a los 40'.

Rudd recuerda con cariño ese período en Nueva York, destacando a Julie como la primera persona con la que realmente conectó en la ciudad. Lo que lo atrajo de ella fue su madurez y la profundidad de sus conversaciones, reflejo de las experiencias y tragedias compartidas.

(Seguir leyendo: Lucy Nieto de Samper: cien años de juventud de una destacada periodista).

“Cuando empezamos a hablar de nuestras vidas advertí que no lo estaba haciendo con una chica sino con una mujer, ella había experimentado tragedias en su vida, y yo también, y eso se notaba en la forma en la que dialogaba, eso me impactó”, relató el actor, de acuerdo con La Nación.

En conversaciones con medios, Rudd ha mencionado la admiración que siente por la manera en que Yaeger enfrentó desafíos en su vida, otorgándole una sabiduría que rápidamente lo cautivó.



“Recuerdo admirar cómo había lidiado con muchas adversidades, y cómo eso le había dado una perspectiva de las cosas a la que no se llega con tanta facilidad porque generalmente uno tiene que ganársela y ella ya tenía esa perspectiva a muy temprana edad”, expresó en diálogo con la revista Marie Claire.



Después de años de noviazgo, la pareja se casó en 2003 y más tarde dio la bienvenida a dos hijos: Jack Sullivan en 2006 y Darby en 2010.

(Seguir leyendo: Álvaro Mutis: 100 años del nacimiento de una pluma mágica del país).

Julie y Paul no solo comparten un fuerte lazo amoroso, sino también colaboraciones profesionales.



Cuando Yaeger inició su carrera como guionista, Rudd realizó un cameo en su película 'Fun Mom Dinner', la cual fue seleccionada para el Festival de Cine de Sundance. Impresionado por el guion, el actor decidió producirlo.



Además, juntos emprendieron un negocio al adquirir una tienda de dulces en Rhinebeck, Nueva York, con la ayuda de sus amigos, el actor Jeffrey Dean Morgan y su esposa, Hilarie Burton.

Aunque su relación parece salida de un cuento, Rudd ha sido sincero sobre las complicaciones y desafíos del matrimonio. "Tuvimos altibajos. Discutíamos como cualquier pareja", reconoció el actor en su momento.



Las anécdotas compartidas de sus discusiones cotidianas con su esposa inspiraron a Judd Apatow para incorporarlas en 'Bienvenidos a los 40'.



Mirando hacia atrás, Rudd se siente afortunado por el legado de amor duradero que vio en sus propios padres y que ahora vive con Yaeger. A pesar de ser una figura conocida, prefiere mantener su vida familiar alejada del ojo público. No obstante, en las contadas ocasiones en las que comparte sobre su vida privada, resalta el valor de su familia y el significado que tiene para él.

Mientras Paul sigue siendo una estrella en ascenso, con roles en programas como 'Only Murders in the Building', siempre ha priorizado su vida familiar. Y cuando se le pregunta por su mejor cualidad, no vacila al responder: "Mi esposa". Sin duda, una historia de amor que combina la vida real con los giros propios de Hollywood.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en 'La Nación', y contó con la revisión de un periodista y un editor.



DANIELA GONZÁLEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias: