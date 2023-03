Un hombre en Dallas, Estados Unidos, vive dentro de un pulmón de acero desde hace 65 años.



Paul Alexander contrajo polio a los seis años, en 1952, una enfermedad que le provocó parálisis en todo el cuerpo.



En una época en la que la poliomielitis atacó con fuerza y circulaba casi como una sentencia de muerte, el pequeño fue llevado al hospital, donde lo sometieron a una traqueotomía para que pudiera respirar, pues el cuerpo no respondía.

Pero como Alexander estaba paralizado del cuello para abajo, su diafragma no funcionaba y para solucionar esto, los médicos lo encerraron en un pulmón de acero: un ventilador que lo ayuda a respirar.



Alexander es, en realidad, una de las últimas personas vivas en el mundo que todavía se encuentra dentro de un aparto de estas características. El libro de los Récord Guinness lo reconoció por pasar la mayor cantidad de tiempo dentro de la máquina.



Si bien esta catastrófica enfermedad le cambió la vida por completo, no impidió que Paul se graduara de la facultad de derecho y se convirtiera en abogado.



Precisamente mientras estaba estudiando esta carrera en la Universidad Metodista del Sur en Dallas, el hombre conoció a una mujer llamada Claire y se involucró sentimentalmente con ella al punto de comprometerse.



Sin embargo, la madre de Claire no aprobaba la relación. En una ocasión, cuando Paul trató de llamar a Claire, su madre contestó el teléfono, prohibió el matrimonio y le vetó a Paul volver a hablar con su prometida. Al recordar cómo se sintió, le dijo a The Guardian que "Tomó años sanar de eso".



Él sabía que para ella sería una sentencia compartir su vida con una persona a la que se le dificultara a ese nivel la movilidad.

Aunque Paul no encontró su final feliz con Claire, sí encontró a una compañía a largo plazo: Kathy Gaines, quien ha estado cuidando de él desde que se graduó de la facultad de derecho y, además, vive en el mismo edificio de departamentos.



Gaines, ha perdido la visión debido a la diabetes de tipo 1, pero ha sido sus brazos y sus piernas durante varias décadas.



Si bien la pareja nunca ha tenido una relación sentimental, el hermano de Paul, Phil, compara su relación con un matrimonio.



Alexander le dijo a News Rebeat: “En realidad, puedes hacer cualquier cosa, independientemente de dónde vengas, tus antecedentes o los desafíos que puedas enfrentar. Solo tienes que poner tu corazón en ello y trabajar duro... Mi historia es un ejemplo de por qué tu pasado e incluso los obstáculos no necesitan definir tu futuro”.

