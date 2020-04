Pau Gasol explicó por qué Kobe Bryant lo apodó ‘Pablo Escobar’

Han pasado 3 meses y 3 días desde el lamentable fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant. Él viajaba junto con su hija y otras personas en una aeronave que terminó colapsando. No hubo ningún sobreviviente.



La figura de Bryant sigue despertando gratos recuerdos y elogios del mundo del deporte.



En una charla con los conductores del programa ‘La Resistencia’, Pau Gasol, otra gran leyenda del baloncesto, recordó a su viejo amigo y colega durante su paso por Los Ángeles Lakers. Gasol relató una que otra anécdota interesante. Una de estas llamó la atención: Bryant solía llamar a Gasol ‘Pablo Escobar’.

Gasol brilló con luz propia al lado de Bryant, una de las más grandes estrellas del baloncesto de todos los tiempos. El deportista español acumula 3 medallas olímpicas de oro y ganó un mundial en su disciplina. Y una de sus épocas más brillantes se dio, justamente, al lado del basquetbolista estadounidense que falleció el pasado 26 de enero.

Gasol pasó por los micrófonos (o en esta época de cuarentena, por la ‘videollamada’) del programa español ‘La Resistencia’. Allí hizo un recuento de su carrera y de sus logros, así como de sus tropiezos y sus aciertos. Gasol empezó a hablar de los diversos apodos que tenía en los equipos que jugó. Alguna vez, por ejemplo, fue conocido como ‘El Hispano’ debido a su origen español.



También dijo que el mismo Bryant lo llamaba ‘Pablo Escobar’, aludiendo directamente al sanguinario narcotraficante que mancilló las páginas de la historia de Colombia.

Esta nominación insólita, explicó Gasol, se dio debido a su ‘ataque’ en el juego. “No me llamaba así (Pablo Escobar) porque fuera narcotraficante o tuviese algo que ver con ese mundo, sino por mi instinto ‘asesino’, por querer conquistar, por querer ser uno de los grandes”, afirmó.



“Para sacar ese instinto y fuerza, Kobe me llamaba Pablo Escobar”.



Gasol, sin embargo, aseguró que esa era un método que tenía Bryant para “sacar la chispa de la competitividad en sus compañeros”. “Quería sacar la garra de ganador que él tenía en todos (…) Él lo entendía como tal y me ayudó a crecer mi nivel en esos días”.



El accidente aéreo de Kobe Bryant fue uno de los primeros sucesos lamentables de este 2020. Además, escribió otro infame episodio en la historia de los fallecidos en este tipo de tragedias.

Para sacar ese instinto y fuerza, Kobe me llamaba Pablo Escobar (...) quería sacar la garra de ganador que él tenía en todos: Pau Gasol FACEBOOK

TWITTER

Pau Gasol, por su parte, en este momento no tiene equipo y permanece en resguardo ante la cuarentena instaurada en la mayoría de países del mundo a raíz de la pandemia. Gasol ha estado muy activo en redes sociales: publica fotos, videos de sus rutinas, momentos familiares y uno que otro reto de Tik Tok.



El pasado 3 de abril, Gasol se pronunció ante la devastación del nuevo coronavirus con una carta en la cual exponía las dificultades que para ese entonces (e incluso ahora) había causado el virus en España y el resto de Europa.

TENDENCIAS EL TIEMPO