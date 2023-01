La reconocida actriz y cantante mexicana Ana Patricia Navidad Lara aseguró que no era de este planeta sino una extraterrestre. Aunque no habla una lengua distinta, sí afirmó que ha llegado a comunicarse con otros seres.

El reality show ‘La casa de los famosos’ inició su tercera temporada el pasado 17 de enero, contando con la presencia de ‘Paty’ Navidad. El programa consiste en mantener una convivencia entre famosos que están bajo el mismo techo y aislados del exterior. Allí son grabados las 24 horas del día para conocer cómo son en realidad.



Siendo el segundo día, ‘Paty’ Navidad estuvo conversando con el empresario, diseñador y actor de teatro Osmel Sousa y le dijo que ella no era de este mundo, pues varios la relacionan con seres extraños, dados los diferentes temas que han llegado a mencionar en varias ocasiones.

Paty Navidad asegura sentirse extraña y diferente a los demás. Varias personas cercanas la han relacionado con extraterrestres. Foto: RCTV Internacional

“Y sí, yo siento que no soy de este mundo”, dijo muy sonriente la actriz. En ese momento, el reconocido ‘zar de la moda’ le preguntó que si hablaba algún lenguaje que la relacionara con lo que mencionó, a lo que ella respondió que no, pero que sí era extraterrestre.



¿Por qué asegura que no es humana?

Mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara, sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie FACEBOOK

En la misma conversación, ‘Paty’ Navidad dijo sentirse diferente, una “mujer rara” por su manera de pensar, ver y sentir las cosas.



De hecho, en una entrevista con Carmen Muñoz aseguró que en varias ocasiones ha sido perseguida.



“Lo que me seguía era: muchos perros, señoras embarazadas, hombres en sillas de ruedas, en muletas, flores y celulares”, contó.



De hecho, en una de las grabaciones para la novela ‘Por ella soy Eva’, varios de sus colegas le dejaron de hablar porque creían que padecía de problemas mentales, ya que siempre afirmaba que era perseguida.

Ana Patricia Navidad Lara, conocida artísticamente como Paty Navidad, es una actriz y cantante mexicana. A la edad de 17 años participó en el concurso “Señorita Sinaloa”, logrando ingresar más tarde al Centro de Educación Artística de Televisa. Hoy cumple 46 años🥳🎉. pic.twitter.com/Ej8VvcVvKH — Radio Sonora (@Radio_SonoraFM) May 20, 2019

La conversación sólo terminó en risas por las anécdotas que ‘Paty’ le contó al ‘zar de la moda’ y, al parecer, el diseñador sí se tomó en serio lo dicho por su compañera de programa.



“Al final, mi locura es sana, se los juro, mi locura no hace daño. Soy rara, sí, soy extraña sí, pero no le hago daño a nadie y el ser diferente o el pensar diferente creo que no me debería de limitar a que no tenga derecho ni a hablar, a que no tenga derecho ni a pensar. Son mis derechos y seguiré levantando la voz cada vez que pueda, por lo que yo considero mejor y por lo que soy en esencia“, recalcó.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO