Actriz de MasterChef que se negaba a vacuna está hospitalizada por covid-19

Desde la madrugada del pasado martes, Paty Navidad fue internada por presentar baja oxigenación, pero se descartó, hasta el momento, que estuviera intubada.



(Le puede interesar: Epa Colombia compró un edificio tras superar robo en su empresa)

Durante el programa Ventaneando, a través de un breve informe, dijeron que Navidad está bien, estable, siendo monitoreada al igual que Rebecca de Alba, de quien por cierto, informaron que ya se encuentra en su casa.



Navidad, quien iniciara en el medio de la televisión gracias a su participación en un certamen de belleza en Sinaloa, ha sido una de las principales detractoras de la vacuna contra covid-19, del uso del cubrebocas y hasta de la existencia del virus que hoy padece y que la mantiene hospitalizada.



(También: Coronavirus: la enfermera que vacunó a miles con agua salina en Alemania)



Sus comentarios a través de videos y publicaciones le valieron que Twitter cerrara sus cuentas. Incluso cuando ella volvió a hacer nuevas, como ocurrió a inicios de este año.



Navidad también se volvió tendencia por apoyar al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.



Actualmente, la que fuera actriz de "La fea más bella", estaba participando en la edición de "Masterchef Celebrity", en México, junto a personalidades como Rebecca de Alba (infectada por covid también), Laura Zapata, Stephanie Salas, José Joel, Aida Cuevas, entre otros.



De esta producción el Chef José Ramón Castillo también atravesó por el virus recientemente.



(Además: Ellas son las famosas que se encuentran en la 'dulce espera' este año)

Navidad dijo estar sana de "una clave del Nuevo Orden Mundial"

Hace unas semanas Paty Navidad aceptó que en el foro de "MasterChef Celebrity" no usa cubrebocas porque la desmaquilla y después se confirmó que dio positvo a covid-19, sin embargo, el mismo día que se anunció por medio de su red social en instagram insistió en que el coronavirus es un engaño al igual que la vacuna.



La actriz colgó una imagen en el que, utilizando cada una de las letras de covid-19 y en inglés, se explica que la enfermedad es sólo una manipulación cuyo objetivo es crear una identidad digital y reducir la población mundial.



"Es una clave que tiene que ver con la Inteligencia Artificial, con la Identidad Digital, con la Vacunación y Reducción de Población, QR, entre otras cosas más", escribió Navidad.

"No estoy enferma de "una clave del Nuevo Orden Mundial"... Gracias a Dios estoy completamente sana y sin ningún síntoma de absolutamente nada", agregó la actriz en "Por ella soy Eva" y "Por amar sin ley".



Recién la actriz dijo a EL UNIVERSAL que no usa cubrebocas, pero si mascada durante las grabaciones del reality show de TV Azteca y del que forma parte, donde se ha reportado más de un brote de Covid-19 y siendo contagiada también la conductora Rebeca de Alba.



(También: Encarcelan a Laura Bozzo por presunto delito fiscal)



"No lo traigo porque desmaquilla todo, pero yo me pongo lo que siempre he hecho cuando viajo: pañoletas, mascadas. No tengo ningún problema; cubrebocas no porque te marca todo y es cada rato poner a trabajar a las maquillista", declaró.



En su mensaje de Instagram, Navidad reitera que sigue los protocolos que, ahora, son indispensables para trabajar.

Los PCR son una farsa y no sirven FACEBOOK

TWITTER

"Pero definitivamente pienso que nada en el mundo se infecta de un virus letal sin tener ni un sólo síntoma... como ahora dicen que es mi caso y el de varios de mis compañeros. Los PCR son una farsa y no sirven... dicho por el inventor de estas mismas", se lee.



La sinoalense reitera su respeto a quienes piensan diferente a ella. Al final, en forma de postdata, pregunta si todo es una campaña de marketing.



En los comentarios varios respaldan su actitud, calificándola como una mujer valiente que sale a decir la verdad.



"Es con tecnología de radiación electromagnética", respondió Navidad al usuario luisramirez97, quien considera si hay arma biológica.

Navidad cuestiona pruebas PCR

Y pese a que ya tiene el virus, su postura la afianzó con otra publicación en su cuenta de Instagram en donde asegura que en las pruebas PCR dan positivo, las cabras, pájaros, papayas, jugos, vinos y personas sanas.



Y expresó que dichos exámenes son un engaño para provocar miedo, empobrecer a los pueblos, crear deuda, controlar a las masas, deshumanizar y enriquecer a los gobiernos.



Desde un inicio Navidad, de 48 años, se ha pronunciado contra la vacuna. En su momento Ricardo González "Cepillín" la enfrentó declarando que si ella no deseaba la inyección, se la donara a él.



EL UNIVERSAL DE MÉXICO

GDA