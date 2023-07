Patricia Lee, mejor conocida como Patti Smith es una cantante, artista visual y escritora estadounidense. Apodada muy comúnmente como ‘La madrina del punk’, desde sus inicios como cantante construyó una carrera reconocida dentro del movimiento.

Facebook Twitter Linkedin

Los comienzos de Smith en la música fueron en los años 70. Sus referentes fueron los Stones y Bob Dylan. Foto: EFE

(Tenemos para usted: Teri Gender Bender, una chica extraña que pone a temblar al rock y al pop).

Toda su historia de vida tiene relación con este género tan polémico porque a partir de su álbum Horses (1975), se dio a conocer como una de las artistas más influyentes del género rock, no solo por su forma de interpretar, sino por sus ideales feministas y concepciones sobre la vida.



Por esta razón, y muchas más, la también compositora estadounidense es considerada la madrina del punk, pues con sus letras poderosas y un estilo irrepetible pudo conquistar a una gran parte de los fans de este género musical.



Se sabe que la intérprete ha hecho una gran cantidad de temas que han fascinado a muchas personas que al mismo tiempo se encontraban en los años 90 con ella y su música. Uno de ellos es ‘Because the night’ y a día de hoy es una de las canciones más representativas de dicha artista estadounidense.

La historia de este tema musical surge gracias a una colaboración con Bruce Springsteen y gracias a esta se pudo formar dichas líricas.



"Bruce estaba trabajando con la canción cuando yo estaba grabando Easter(1978). Él estaba teniendo problemas con la letra, raro en Bruce, pero los tenía. Tenía un gran coro, y una pieza musical propia de un himno ‘en mi rango de voz’, y me la dio", expresó la famosa artista en una entrevista en el New Yorker Festival en el 2015.



Además, según la misma cantautora, en ese momento de creación de dicha canción estaba conociendo al mismo tiempo al hombre que la acompañaría toda su vida, Fred Smith. Con el que tenía una relación a distancia en ese entonces.

(Siga leyendo: 5 Seconds of Summer: la banda que busca salir de la trampa de la nostalgia).

"Fred vivía en Detroit y yo en New York. No teníamos ni celulares ni nada de eso en ese entonces, tampoco mucho dinero, así que las llamadas de larga distancia eran muy caras", expresó la mujer.



También, comenta que le da mucha risa como las mujeres en la actualidad reniegan por qué su pareja no les escriben o no las llaman, pues por qué en la antigüedad ese sí era un gran problema.



¿Pero cómo se relaciona esta relación con la canción? Pues según Patti Smith, el tema ‘Because the night’ sería culminado mientras ella esperaba una llamada de su amado.



Una noche, coordinaron que Fred la llamaría a las 7:30 pm, hora colombiana, pero Bruce Springsteen ya le había entregado lo que había avanzado de canción y solo falta lo de ella.

"De pronto eran las 8:30 p.m, luego las 9:30 pm y no recibía la llamada, yo estaba totalmente preparada para ella. Sé que algunas chicas simplemente se hubiesen ido, pero no soy ese tipo de chica, así que me quedé esperando. No sabía qué hacer por mientras, así que tomé el casete que me dio Bruce y escribí algunos versos para matar el tiempo", recordó la mujer, la intérprete de una gran variedad de canciones.



De acuerdo con lo que ella dijo, Fred la llamó cerca de la medianoche, y para esa hora, Patti al no saber qué hacer culminó la letra de lo que se convertiría en su canción más famosa.

(Le puede interesar: ‘El rock es más grande que cualquier opinión’: Marky Ramone).

13 de julio Día internacional del rock

DAVID LEONARDO DÍAZ DUARTE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¡Electrónicos Fantásticos!: hacen música con neveras y televisores viejos

'Pistol': el director de Trainspotting revela la verdad de los Sex Pistols

Los himnos del rock que siguen vivos 30 años después