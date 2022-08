En redes sociales hay polémica por el video de una patrullera de la policía que cuestiona a un joven porque, según ella, no se ve igual al de la foto de la cédula.

Aunque se desconoce el contexto del clip, lo que llamó la atención de los internautas es que la policía discutiera porque el hombre no tenía el mismo corte ni la misma ropa que en el documento.

En medio de lo que sería una requisa de rutina en una carretera de Colombia, una voz masculina cuestiona: "Ya le tomó una foto a la cédula, ¿qué más quiere identificar?", a lo que la agente responde: "Porque es que esta foto no es la misma de usted ahorita. Usted no es el mismo".

(Lea también: Paso a paso: así habrían sido asesinados los jóvenes en Sucre por la Policía).

Ante las afirmaciones de la patrullera el joven y quien graba el video quedan desconcertados. El sujeto insiste: "¿Cómo me va a decir que no soy yo", al tiempo que la policía le explica que no se ve igual: "Mire el corte... mire la ropa con la que está vestido".

Pese a que otro de los patrulleros también grabó la situación, de momento, la Policía Nacional no se ha referido frente al tema. Quienes sí han mostrado su opinión son los usuarios de redes, quienes catalogaron de "absurdos" los argumentos de la patrullera.

(De interés: Tres policías le habrían devuelto un arma a red de sicarios en Cali).

"Dios mio, a mi el vestido de la foto de mi cédula ya no me queda ¿qué procede?", escribió una usuaria de Twitter. "¿Cómo ven? Ahora no se puede salir a la calle si no tiene la misma ropa de la cédula...", es otro de los comentarios que se encuentran en redes.

Por otro lado, otros ciudadanos consideran que no hay que dudar de los procedimientos policiales, pues no se conoce qué pasó y, seguramente, la oficial vio algo sospechoso. Por otro lado, hay quienes señalan que a lo que la policía hacía referencia era a un posible caso de suplantación.

(Siga leyendo: 'Mandos deben neutralizar masacres', la primera orden de Petro a nueva cúpula).

Ojo que la Policía Nacional está deteniendo a la gente que no lleva la misma ropa como se ve en la cédula. Avisados. pic.twitter.com/q6eSIsReG9 — Tweet 1A (@Tweet1AOficial) August 16, 2022

Más noticias

En latas de atún narcos pretendían sacar más de 700.000 kilos de cocaína



Video: alerta por atraco a conductor de camioneta en lujosa zona de Caldas



La polémica carta del coronel Núñez, indagado por triple homicidio en Sucre



Tendencias EL TIEMPO