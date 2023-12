Patrick Dempsey, el hombre más sexi del mundo

“Me alegro de que me haya sucedido en esta etapa de mi vida”, dijo Patrick Dempsey sobre su nombramiento como “el hombre vivo más sexi del mundo”, según la revista People, destronando a Chris Evans. El actor, que estrenó en noviembre su película Thanksgiving, considera este logro como “un pequeño impulso para el ego”.



“Comencé a reírme como si fuera una broma”, confesó a People sobre su reacción al enterarse del “nombramiento”, que llega cuando el actor peina canas a sus ya 57 años de edad. Según Dempsey, “cuanto más envejeces más trabajo tienes que hacer para mantenerte”, pero él confiesa que gracias a sus hijos y a su esposa mantiene un ritmo de vida y unas rutinas saludables.



(Lea también: Escogen a los calvos más sexis del 2023: el príncipe Guillermo se lleva la corona)

Dempsey nació el 13 de enero de 1966 en Lewiston, Maine (Estados Unidos). Hijo de Amanda Caisson y William A. Dempsey, tiene dos hermanas mayores y se crió entre Buckfield y Turner, aunque más adelante se mudó a Houston. A los 12 años tuvo que enfrentarse a un diagnóstico de dislexia que, según dijo en una entrevista con Barbara Walters en la NBC, le dio “la perspectiva en la que seguir trabajando”, convirtiéndolo en el hombre que es hoy en día: “nunca me he rendido”.

Sus comienzos como actor fueron en los 80, en obras de teatro. También en esta época hizo sus primeros papeles en pantalla: In The Mood (1987), Some Girls (1988), Loverboy (1989) y Happy Together (1989).

Entre los 90 y los 2000 trabajó en películas y series como Mobsters (1991), With Honors (1994), Outbreak (1995), 20.000 Leagues Under the Sea (1997), Scream 3 (2000) o The Emperor’s Club (2003).

Pero fue en 2005 cuando Patrick Dempsey saltó realmente a la fama, gracias a su trabajo en la exitosa serie Grey’s Anatomy, donde interpretaba al doctor Dereck Shepherd, conocido como Doctor McDreamy, debido a su atractivo físico. “Es un arquetipo, pero no soy yo”, afirmó años después a The Independent.

Su historia de amor junto a la doctora Meredith Grey, la protagonista de la serie, interpretada por Ellen Pompeo, cautivó a la audiencia. Dempsey participó en el drama médico una década, de 2005 a 2015, momento en que puso fin a esa etapa de su vida con la muerte de su personaje.



(Le puede interesar: Mark Ruffalo, ‘Hulk’, felicita al Presidente Petro por su discurso en la COP28)

Además, tiene otra pasión: ha competido como piloto de carreras y posee una considerable colección de carros clásicos y deportivos.

En cuanto a su vida personal, estuvo casado con la actriz Rocky Parker de 1987 a 1994. Desde 1999 comparte su vida con la maquilladora Jillian Fink, con quien tiene tres hijos. Estuvieron cerca del divorcio en 2015, pero lo cancelaron en 2016 tras reconciliarse.

AUTOR: NORA CIFUENTES

EFE Reportajes

Taylor Swift rechazó oferta para actuar en la coronación del rey Carlos III

Facebook Twitter Linkedin

Taylor Swift Foto: GETTY

A principios de este año, la estrella pop estadounidense Taylor Swift rechazó una propuesta para actuar en los actos de coronación del rey Carlos III de Inglaterra, reveló el experto real Omid Scobie en su libro Endgame. De acuerdo con Page Six , aunque el autor de la publicación no revela mayores detalles sobre la decisión de Swift, se conoció que la ganadora de 12 premios Grammy tuvo un concierto de su ‘Eras Tour’ en Nashville, el 6 de mayo, el mismo día de la coronación. Swift no fue la única artista que rechazó actuar en el acto de coronación. Adele, Elton John, Robbie Williams, Harry Styles y las Spice Girls fueron algunos de los nombres que al parecer le dijeron no a la invitación para el rey y su familia, según la revista Rolling Stone.

Sebastián Yatra oficializa su rompimiento con Aitana

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Yatra y Aitana Foto: GETTY

“En este momento ambos estamos solteros, cada uno siguiendo su propio camino”, con estas palabras en el canal mexicano Telediario, Sebastián Yatra oficializó el rompimiento con Aitana. Según People en español, el romance cautivó a sus seguidores, que seguían cada paso de la historia entre las estrellas de la música. “Somos y seremos grandes amigos de por vida”, afirmó Yatra. FOTO: INSTAGRAM



(Lea además: ¿Khloé Kardashian abrirá OnlyFans? Esto fue lo que dijo la ‘influencer’)

Madre de Beyonce rechaza los comentarios ‘racistas’ a su hija

Facebook Twitter Linkedin

Beyonce Foto: FOTO: AFP

Sigue furiosa Tina Knowles, madre de la cantante Beyonce, porque algunas personas acusaron públicamente a su hija de “blanquearse la piel” o de intentar parecerse a una mujer blanca, luego de que la artista se presentó con el cabello rubio platino en el reciente estreno de su película de la gira Renaissance. Knowles, de 69 años, se refirió a comentarios que recibió la estrella de la música, de 42 años, como, “¿ahora es blanca?” o “mintió sobre sus orígenes”, y aseguró que se trata de personas “estúpidas e ignorantes, con declaraciones racistas”. FOTO: AFP

AUTOR: REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO