La actriz y modelo Patricia Vásquez, quien ha actuado en diferentes novelas nacionales e internacionales, volvió al país en el 2021 para retomar su carrera de actuación, sin embargo, en una entrevista con ‘La Red’ afirmó que no ha sido un proceso fácil y que se ha encontrado con bastantes obstáculos.

La modelo comentó que cuando regresó al país sabía que no iba hacer fácil retomar la actuación, pues vivió en España con sus hijas por 10 años y al volver tenía que empezar desde cero.



“Yo llegué acá y dije: ‘bueno vengo con toda, voy a tratar de organizarme, voy a tratar de volver a lo mío’, y me empecé a encontrar que muchas cosas estaban pasando, que tenía que entender cómo era que se movía ahora el mundo que yo había dejado hace 10 años”, comentó la actriz.



Asimismo, comentó que en este proceso se encontró muchas puertas cerradas. “Han sido momentos en los que he llorado mucho”, afirmó Vásquez. Para Patricia buscar trabajo no ha sido nada fácil, sin embargo, entiende que estas son las consecuencias de haber abandonado su carrera por tanto tiempo.



Además, la actriz aseguró que los obstáculos que se ha encontrado en este proceso también le han abierto puertas y la han ayudado a encontrar otros caminos.



“Me doy cuenta que soy afortunada porque estoy viva, tengo salud y me tengo a mí. No es fácil pero me considero un ser muy feliz ”, contó Vásquez entre lágrimas.



A pesar de las circunstancias que ha vivido, agradece el apoyo de su nueva pareja sentimental, el también actor Sebastián Eslava.



“Tengo la suerte que entre todo lo que me estaba pasando, la vida me lo mando y tuve la oportunidad de verlo y darme cuenta que ahí estaba para poder vivirlo, para poder estar juntos, para crecer juntos, para apoyarnos y soy muy feliz”, concluyó.

