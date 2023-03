La actriz y comediante Patricia Silva tuvo algunos problemas a la hora de recibir su pensión, a la que tenía derecho desde agosto de 2016, cuando cumplió los 57 años de edad.



Según indicó la periodista de farándula conocida como ‘La negra candela’, la comediante tuvo que demandar para que le dieran la pensión. En el inconveniente estuvo involucrado el Canal Caracol, medio para el que trabajó durante varias décadas en el programa ‘Sábados Felices’.

“Caracol Televisión a través de su fondo de pensiones debe reconocerle a la humorista y comediante Patricia Silva Zarate la pensión a la cual tiene derecho desde el primero de agosto del 2016, cuando cumplió 57 años de edad, la cual no le era reconocida porque Caracol la cambió de Colpensiones a Colfondos, quedando embolatados unos años de trabajo por esta razón”, explicó ‘La negra candela’ en un video compartido en redes sociales.

Ante esto, la misma Patricia Silva se pronunció y explicó la razón por la que tuvo que demandar para que le fuera reconocida la pensión. “Sé que está saliendo un video en donde hablan que Patricia Silva le ganó la demanda al Canal Caracol, pero lo que yo sí quiero decirles es que sí demandé al canal y cuando le dijeron a este que tenía que pagar una plata al fondo pensional ellos nunca apelaron, nunca dijeron que no. Yo seguí en el canal, seguí trabajando con toda la dignidad que ellos me dieron y con todo el apoyo”, comenzó diciendo.



Además, en el video compartido en redes sociales, indicó que estaba bastante agradecida con el medio con el que había trabajado por varios años. “Me voy agradecida con el Canal Caracol, demasiado. Con la cabeza en alto, hablando lo que es del canal”, afirmó.



También resaltó que el medio se había preocupado en ocasiones anteriores por colaborarle con el sueldo a otros humoristas cuando estos lo necesitaron: “Tenemos que contar que a ‘Mandíbula’ le dieron un sueldo hasta que se murió, él no tenía derecho a pensión porque se gastó el bono pensional (…) A la Gorda Fabiola, cuando se enfermó, y que no está en nómina, le pagaban su sueldo sin tener por qué hacerlo, porque nadie los obliga”, señaló.



Después, se refirió a las bonificaciones que ha recibido por parte del canal. “Yo lo único que tengo en mi corazón es agradecimiento hacia el Canal Caracol”, agregó.



Finalmente, aclaró que Caracol nunca se negó a pagarle la pensión sino que el problema -y la razón por la que demandó- fue con los dos fondos pensionales, los cuales debían pasarla de Colfondos a Colpensiones para quedar pensionada por Colpensiones, según dijo Silva, luego de haber trabajado para el canal durante casi 40 años.

