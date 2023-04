Tenía todo, pero no se sentía bien. Ese pensamiento retumbó durante una de las mejores épocas de Patricia Silva, humorista del longevo programa de televisión Sábados Felices.

Pese a que lograba sacarles carcajadas a los colombianos a través de la pantalla, fuera de los escenarios no se sentía completa.

"Estaba en la mejor época, eran contratos por montones. Tenía el mejor carro, estaba estrenando apartamento... Tenía trabajo, juventud, algo de simpatía física... Todo lo tenía", contó en la emisora Tropicana.

Patricia Silva es una humorista colombiana tan polifacética como ‘eterna’ en el elenco de Sábados Felices, espacio al cual ingresó en 1986. Foto: Caracol Televisión - Instagram: @patriciasilvahumor

Sobre los años 2000 se separó de su primer esposo, lo cual contribuyó también a fuertes episodios de depresión en los que la acompañaron dos de sus grandes amigos del programa humorístico.

"Mandíbula y Eriberto estuvieron ahí. Mandíbula me decía: 'usted tiene que sacar esto adelante, Patricia, no se deje achicopalar'. Yo le pedía que mejor se fuera para su casa, pero no, estaba ahí", precisó en la emisora.

¿Cómo superó Patricia Silva los momentos difíciles?

Los altibajos la llevaron a estar al borde de la muerte: "Me asomé al onceavo piso de mi edificio y dije: 'qué rico irme de acá'. Y yo tenía todo, pero me faltaba lo más importante... Dios".

La actriz ha dicho que al refugiarse en Dios y la oración logró omitir los malos pensamientos, pues su vida empezó a cobrar el sentido. "Me arrodillé y le dije: '¿tú existes?'. Y Dios se manifestó inmediatamente. Solamente me faltaba Dios, porque nunca más me volvió a dar depresión", añadió.

Tiempo después conoció a su actual esposo, con quien completa más de 18 años de relación.

Ahora con 63 años, Silva se alista para retirarse de la televisión nacional; estará durante 2023 en Caracol y se pensionará, luego de una demanda que interpuso por inconvenientes en sus fondos de pensionales.

"Me voy agradecida con el Canal Caracol, demasiado. Con la cabeza en alto, hablando lo que es del canal", afirmó.

