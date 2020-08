Escándalo por actriz mexicana que no se vacunará contra el coronavirus

La actriz, recordada por su papel antagónico en la telenovela 'La fea más bella', Patricia Navidad, publicó en su cuenta de Instagram ocho videos en los que asegura que la pandemia no es real y que todo hace parte de un nuevo plan de orden mundial.



La también cantante dice que la covid-19 existe, pero que no es un virus mortal, por lo tanto, agrega, no se aplicará ninguna vacuna, pues desconfía de los posibles efectos secundarios.



(Lea también: Estudio dice que repelente para insectos puede matar al coronavirus).

"Es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Nos están mintiendo, señores. No existe ninguna pandemia, nada más que psíquica", manifestó en una de sus publicaciones.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Según la artista, la vacuna contra el coronavirus utilizaría nanotecnología, la cual se activa con la red 5G "bajo ondas de radiación electromagnética dirigida a los cerebros".



Asimismo, dijo que los remedios caseros tienen mucha "efectividad".



"El 99% de los casos se han recuperado sin necesidad de vacuna, con remedios caseros. Estamos en una de las trampas más grandes de la humanidad. Ojalá y la gente que está dispuesta a vacunarse no se arrepienta después".



(Además: Las noticias falsas más absurdas sobre la vacuna contra el coronavirus).



La primera publicación que hizo en su cuenta ya tiene cerca de 96.000 reproducciones y más de 1.000 comentarios.

No se están responsabilizando por los efectos secundarios, por las consecuencias que puede derivar de esta vacuna. Cuestionen, analicen. Nos están engañando FACEBOOK

TWITTER

En su mayoría, los usuarios critican a Patricia por compartir sus teorías conspirativas sin ningún fundamento científico. No obstante, hay quienes defienden la postura de la actriz y le agradecen utilizar sus redes para dar a conocer su opinión.



Al final de su video les recordó a sus seguidores que ella no estaba incitándolos a rechazar la vacuna, pero que por su parte se niega a recibir cualquier tipo de dosis.



(Siga leyendo: El desahogo de una enfermera cansada de que sigan negando la covid-19).



"No estoy diciendo que no lo hagan, cada uno es libre de hacerlo. Espero que no sea una obligación porque yo no me pienso vacunar, ya lo he dicho en repetidas ocasiones, sé de qué hablo".



Teorías conspirativas como las que compartió Patricia han sido refutadas en varias ocasiones por científicos de distintas ramas. De hecho, la agencia 'EFE' mostró en un artículo, de julio de este año, que es prácticamente imposible poner 'chips' o nanotecnología que se active con la red 5G en las vacunas.

"No tiene sentido hablar de las vacunas como un instrumento de control cuando lo que consigues con ellas es evitar que haya más enfermos", dijo Amós José García Rojas, jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno canario y presidente de la Asociación Española de Vacunología, a 'EFE'.



A principios de agosto, la actriz causó revuelo en Twitter cuando compartió una teoría conspirativa sobre la fuerte explosión que tuvo lugar en Beirut, Líbano.



"Estos no son fuegos artificiales, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir”, publicó en su cuenta.



(Le puede interesar: Video profesional de boda muestra cómo se vivió explosión en Beirut).



Asimismo, puso en duda que la causa de la tragedia fuera un accidente e hizo un llamado a "despertar la humanidad" y dejar la manipulación y las mentiras.

Estos no son “fuegos artificiales”, son fuegos muy reales, para “algunos” son “juegos maquiavélicos” con toda la intención de destruir. 😢💔#Beirut, Dios proteja y despierte a la humanidad. Más amor y más conciencia. Menos manipulación y menos mentiras. pic.twitter.com/LkHTzFXeO7 — 𝘗𝘢𝘵𝘳𝘪𝘤𝘪𝘢 𝘕𝘢𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 🇲🇽 Patriota!! (@ANPNL05) August 4, 2020

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



No obstante, se sabe que la explicación radica más en la negligencia de algunos funcionarios del puerto de Beirut que en un acto terrorista concreto.

Tendencias EL TIEMPO