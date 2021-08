Patético: el indignante mensaje que escribió profesora a estudiante

Ocurrió en Pensilvania, Estados Unidos. Chris Piland mostró por medió de su cuenta de Facebook el mensaje que una profesora había escrito en el examen de su hijo.



“Absolutamente patético”, se leía en el papel con ejercicios de matemáticas.



Chris descubrió la desagradable nota cuando revisaba los cuadernos de su hijo Kamdym para ver si le habían dejado algún deber, pero no esperaba encontrarse con tal reproche de su profesora: “Absolutamente patético, respondió 13 operaciones en 3 minutos, ¡qué triste!”, se lee en la evaluación.



Totalmente indignado, el padre de Kamdym tomó una foto de la calificación y la montó en sus redes sociales junto con un mensaje bastante directo.



“La maestra de mi hijo Kamdyn fue tan grosera con él y conmigo durante todo el año. Volvió a casa con esto y estoy más que frustrado con que alguien escriba algo así sobre el trabajo de un niño”, “¡qué gran motivación!”, mencionó.

Polémico mensaje de maestra al examen de su alumno. Foto: Facebook Chris Piland

La publicación no tardó en hacerse viral. Tampoco tardaron los comentarios de los internautas que se veían molestos por el mensaje de la profesora de la preparatoria ‘Valley View High School’.



Los usuarios pedían su renuncia inmediata por medio de una carta que hicieron para la organización change.org.



De igual forma, aparecieron otros usuarios que se mostraron inconformes con la nota, pero rechazaron el despido de la maestra.



“Creo que su comentario fue dirigido a los padres y perfectamente justificado. ¡Salte de las redes sociales y ve a practicar con tu hijo!”, mencionó un usuario. “Las redes sociales no deben usarse como fuente para padres infelices, juzgaron a la maestra de matona y ahora es lo que ustedes están haciendo”, comentó otro usuario.



Entre tanto, la junta directiva de la escuela está investigando el caso para determinar si se procede o no con una sanción disciplinaria para la maestra de ‘Kamdym’.



“Gracias al esfuerzo y el apoyo de quienes firmaron y compartieron esta petición, me complace anunciar que la maestra en cuestión está siendo investigada actualmente por la junta escolar de Valley View”, afirmó el padre del niño en su cuenta de Facebook.

