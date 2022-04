Una congregación religiosa en Mato Grosso do Sul, Brasil, vive una conmoción por cuenta de un caso de infidelidad entre dos de sus más prominentes miembros.



Todo comenzó con el video en el que el pastor de esta iglesia descubre a su esposa, también pastora, con su amante en un motel. El video rápidamente se hizo viral. Y el escándalo no paró de crecer, puesto que el amante de la mujer resultó ser, a su vez, líder de otro culto cristiano.

El hecho -corroborado por el Correio Braziliense, de por sí los dejó perplejos, pero causó más estupor la polémica declaración de la mujer, que explicó su conducta alegando que había sido víctima de la tentación del diablo.



En el video, se oye gritar al esposo traicionado frases como: "Arruinaste mi vida, pastora del diablo. Destruiste a mi familia, ¿por qué hiciste eso?".

La esposa, además de culpar al diablo, exigió "no ser juzgada en el tribunal de internet" y alegó que nadie puede juzgarla o criticarla. Ya que esto solo podría hacerlo quien no se haya equivocado.



"Fueron errores, pero no es nuestra culpa. Nosotros fuimos víctimas de Satanás para escandalizar y embarrar nuestros nombres. Fuimos instrumento del diablo" , dijo.

El desenlace de la historia fue como de telenovela. El marido ofendido ya la perdonó y la esposa del amante con el que fue descubierta hizo lo mismo con su pareja. Así lo hizo saber la pastora en medios locales.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO