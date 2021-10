No hubo milagro: pastor dijo que resucitaría, pero dejó esperando a fieles

El pasado viernes 22 de octubre, falleció el pastor Huber Carlos Rodrigues, del municipio de Goiatuba, en Brasil. Tres días después del deceso, llegó una gran multitud a la funeraria donde se encontraba el cuerpo del hombre para presenciar su supuesta resurrección.

Esto a raíz de que el pastor habría firmado un documento, en 2008, en el que prometía que volvería a la vida tres días después de morir. Un acto religioso en el que, según él, Dios actuaría para que su cuerpo y mente no se descompusieran como sucede en los demás casos de personas fallecidas.



"Mi integridad física tiene que ser preservada por completo, ya que estaré muerto por tres días, y al tercer día, resucitaré. Mi cuerpo durante los tres días no tendrá mal olor ni se descompondrá porque Dios mismo habrá preparado mi carne y mi cerebro para pasar por esta experiencia", afirmaba el líder religioso en dicho documento.



Con esto en mente, y tras el deceso del individuo, sus feligreses se aglomeraron a las afueras de la funeraria, en la noche del lunes hasta la madrugada de este martes 26 de octubre, esperando que el religioso cumpliera su promesa.



Sin embargo, el hombre no volvió a la vida como muchos esperaban y el cuerpo fue trasladado en un coche fúnebre para ser velado y enterrado con prontitud.



La familia del difunto, había hecho todo lo posible por posponer su entierro durante estos 3 días, asegurando a las autoridades que él volvería a la vida en la noche del lunes.

Multidão se reúne na porta de funerária no interior de Goiás para aguardar ressureição de pastor.



Huber Rodrigues deixou documento assinado em que dizia que ressuscitaria às 23h30 desta segunda-feira (26).



Por volta das 0h, corpo foi colocado em carro funerário para o velório. pic.twitter.com/sfPGZqQZ08 — Metrópoles (@Metropoles) October 26, 2021

Según el portal de noticias brasilero ‘Metrópoles’, el hombre murió por complicaciones cardiorrespiratorias.



El medio destacó que, de acuerdo con la hora del deceso, el pastor volvería a la vida a las 11:30 p. m. del lunes. Sin embargo, no hubo ninguna resurrección y Rodrigues no pudo “dar testimonio de la luz” de Dios con el prometido milagro.



Ana María de Oliveira Rodrigues, pareja del difunto, llevaba junto a él más de 20 años y tenía la esperanza de que resucitara, por lo que impidió que fuese enterrado al día siguiente de su deceso, como lo estipula la ley brasileña por temas de seguridad sanitaria.

