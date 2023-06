Las alabanzas a Dios por lo general basan sus letras en la biblia y utilizan frases revitalizantes para que los feligreses conecten con el mensaje.



Con este objetivo, este tipo de música también ha evolucionado para ser más llamativa y atraer a los creyentes de todas las edades. Recientemente, un pastor llamó la atención por ser innovador en sus plegarias y difundir la palabra de Dios al ritmo del cantante puertorriqueño Bad Bunny.



Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de tendencias, curiosas, divertidas e increíbles.

(Le puede servir: El padre de Karol G se pronunció sobre la búsqueda Wilson: 'No podemos olvidarlo')

El pastor, al parecer se encontraba en medio de una prédica, cuando decidió impartir la palabra de dios al ritmo de la canción, ‘Me porto bonito’.



Esto fue lo que dijo el pastor: “en la iglesia se siente el olor de tu perfume, tu eres cristiana, yo soy cristiano y eso nos une. Ella sabe que va a la iglesia y no lo presume, si yo fuera tu pastor subiría fotos los viernes y los lunes”.



Al parecer, el hombre conocía muy bien la canción de Bad Bunny, por lo que los internautas que vieron el video lo criticaron fuertemente luego de hacerse viral en redes sociales.

(Le puede ayudar: Desafío The Box: Kaboom le confiesa a Andrea Serna que es alguien metrosexual).

Esto generó una ola de indignación por lo que algunos le pedían seriedad y respeto al asunto de predicar la palabra de Dios, pues entre los cánones de la difusión esta se deben respetar ciertas formas.



Algunos de los comentarios en la que los internautas cuestionaron fuertemente la forma de predicar del pastor cristiano señalan su estrategia de irrespetuosa.



“Vergüenza, ni al color de voz se escucha a Bad Bunny”, “tremendo como se ha metido el mal a la casa de oración”, “Definitivamente no hay que mezclar las cosas de Dios con las del mundo”, “es por esto que muchas personas no se toman la palabra de Dios en serio” y cientos de comentarios que critican la forma de predicar del pastor. El video en Tik Tok, tiene tres mil me gusta, 206 comentarios y mil reproducciones.

(Le puede interesar: En video: la tremenda caída que sufrió 'Suso, el paspi' en una bicicleta).

Conozca la iglesia ortodoxa más alta del mundo

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Vin Diesel revela predicción que hizo Paul Walker en rodaje de 'Rápidos y furiosos'

Amber Heard, la expareja de Johnny Depp, filmó película en Cartagena

¿Qué tal es 'Elemental' la nueva película de Disney y Pixar?