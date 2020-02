Pastor cristiano demandará a la NFL por ‘show porno’ de Shakira

Shakira y Jennifer López no han parado de recibir elogios por el show que presentaron en el medio tiempo del Super Bowl 54, el pasado domingo 2 de febrero.



El espectáculo de la colombiana y la estadounidense ha sido reconocido como uno de los mejores de las finales de la NFL y hasta se ha hablado más de eso que del triunfo de Kansas City Chiefs 31-20 sobre San Francisco 49ers.

No obstante, entre todos los comentarios positivos han aparecido críticas y una de las más sonadas es la del pastor y activista cristiano Dave Daubenmire, quien está dispuesto a interponer una billonaria demanda, pero ¿por qué?

Las acusaciones

El pasado lunes 3 de febrero, un día después del evento, Daubenmire realizó una transmisión en vivo en su perfil de la red social Facebook.



En ella se mostraba muy ofendido por lo que consideró un “espectáculo pornográfico” de parte de Shakira y López.



“Encendí el televisor para ver fútbol americano, no para ver un show de 'pole dance' ni a dos mujeres agarrándose la entrepierna. Fue algo pornográfico”, narró.



Agregó que lo visto en el medio tiempo no era apto para los jóvenes y que lo presentará en una corte como prueba de que “me impedirán entrar al reino de los cielos”.



“Penetraron en la santidad de mi hogar”, complementó.



En una entrevista con el medio ‘Daily Caller’, el hombre, quien también es entrenador de fútbol americano, dijo que su intención no es decirle a nadie que ver y que no, pero exige respeto.



"No tienen el derecho, en medio de un partido, de transmitir pornografía suave", señaló.

La demanda

A raíz de la situación, Daubenmire manifestó que demandará a la NFL, a Pepsi (compañía que patrocina el show de medio tiempo) y a quien haga falta para que lo recompensen.



Según dijo el oriundo del estado de Ohio, una “indemnización de 867 trillones de dólares estaría bien para mí”.



¿Prospera su alegato? No se sabe, pero lo que sí ha generado es una oleada de reacciones, entre ellas que le envíen fotos de hombres desnudos, como afirmó en otro video que grabó.



"He visto fotos de penes grandes y lo aprecio, pero no, no quiero recibir ninguno de ellos", comentó.



Tendencias EL TIEMPO