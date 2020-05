Pastor Arrázola dice que el coronavirus es una ‘farsa de Bill Gates’

El pastor Miguel Arrázola y su esposa Maria Paula Arrázola realizaron una transmisión en vivo por Instagram junto con Ruddy Gracia, a quien presentaron como "un guía espiritual". Los tres hablaron sobre la situación del nuevo coronavirus, la cual ya deja más de 7.600 infectados y más de 340 muertes en Colombia.



En este ‘Live’ el hombre les dice, con un tono alarmista, que la pandemia es una trama del multimillonario estadounidense Bill Gates. En otras ocasiones, el magnate ya ha sido atacado con acusaciones parecidas, que suelen ser divulgadas por los antivacunas.



“Hay un grupo élite de nivel global que está preparándose para poner una vacuna obligatoria y con esa vacuna poner un chip que se llama ‘ID2020’, hecho por el señor Bill Gates”, aseguró el Gracia. Arrázola y su pareja respondieron ante la teoría del hombre con un enérgico: “Sí, lo creo”.



Sin embargo, según 'The New York Times', la especulación contra Gates es una de las más grandes falsedades sobre el coronavirus rastreada por Zignal Labs, una compañía de análisis de medios.



Por otro lado, cuando en el 'Live' se pronunció la palabra ‘vacuna obligatoria’, la compañera sentimental de Arrázola exclamó con un tono fuerte: “No la quiero”. De esta forma, expresó que no desea aplicarse una vacuna que evite el contagio por el nuevo coronavirus y dejó en claro su posición 'antivacuna'.



Durante esta transmisión, el pastor Gracia también le dijo a sus fieles que el virus que causa la enfermedad de la covid-19 había sido creado en un “laboratorio” para “producir la caída de muchos de los derechos individuales de los seres humanos y para colapsar la economía”.



Además, celebraron la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de no aportar más a la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que, según Gracia, esta entidad es el “enemigo” y buscan hacer una “plataforma de globalización (…) para traer al anticristo como una sola religión y un nuevo orden mundial”.



Sin embargo, ya la OMS aseguró que el coronavirus no fue creado en un laboratorio y que tiene origen animal. "El coronavirus circula de forma ancestral entre los murciélagos, es algo que sabemos basándonos en la secuencia genética de este virus", dijo la jefa del Departamento de Enfermedades Emergentes de la OMS, María van Kerkhove.



La nueva polémica se suma a varias de las que ha protagonizado el pastor Arrázola durante la crisis sanitaria. La primera ocurrió a finales de marzo, cuando pidió el diezmo en plena cuarentena y dio una serie de facilidades de pago para esto.



“Aunque estemos acuartelados, sigamos dando al Señor nuestros diezmos”, dijeron Arrázola y su esposa, fundadores de la iglesia cristiana Ríos de Vida, en Twitter. De igual manera pidieron que el dinero fuera enviado por internet, para así evitar desplazamientos y no violar la cuarentena nacional.



El pastor Arrázola invita a que no dejes de diezmar, para que Dios no deje de bendecirte.



Por otro lado, hace algunos días se hizo viral un video en el que se observa a la pareja de Arrázola llorando debido a que "la iglesia se encuentra vacía" y no puede congregar. El pastor dijo, en ese momento, que “no podemos imponer las manos a la gente, imagínate. Toca por una pantalla y eso es muy duro”.

