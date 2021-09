Violencia, abuso y manipulación: hija de pastor revela secretos de su padre

Karen Lasca, una mujer, de 30 años, a propósito de la serie de Netflix ‘El Reino’, quiso compartir su experiencia personal y creó un ‘hilo’ que más pronto que tarde se viralizó en Twitter.



La joven relacionó cómo fue para ella crecer con un padre pastor con la serie, la cual es cuestionada por la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina.



(Lea también: Mario Vargas Llosa confiesa que fue abusado por un religioso a los 12 años).

Karen, según contó, fue criada en una familia pastoral evangélica hasta que cumplió 18 años, cuando se mudó de la casa a otra ciudad.



El hilo tiene más de 41.500 ‘me gusta’ y ha sido retuiteado más de 8 mil veces.

‘Pedofilia, violencia física y verbal, manipulación’

“Hasta mi adolescencia no concebía otra realidad de vida. Para mi, todas las familias eran así. Durante esos años, mis fines de semana fueron ir a la iglesia todos los días. Toda la familia vivía por y para la iglesia. Todo giraba en torno a eso”, afirmó Lasca.



Compartió que sentía una fuerte presión al ser la hija mayor del pastor. Además, no tuvo “permiso de ser una adolescente común y errar como cualquiera”.

Facebook Twitter Linkedin

Karen aseguró haber sido víctima de violencia en su casa. Foto: iStock

Aseguró que todos tenían los ojos sobre ella y su familia, la cual era admirada por otros miembros de la congregación.



“Mis papás en sociedad se mostraban cariñosos, comprensivos”, agregó.



Karen dio a conocer que esa imágen solo era una apariencia y que, en la privacidad, las cosas eran muy distintas.



La mujer dio una sorprendente revelación: “La situación de mi papá, el pastor ejemplar, era idéntica a la del pastor de la serie. Un hombre que para la sociedad era ejemplar, pero puertas adentro dejaba mucho que desear”.



“Pedofilia, violencia física y verbal, manipulación, algunas de las cosas que tuve que vivir”, escribió.



Karen fue obligada a guardar silencio sobre las situaciones de violencia que vivía en su hogar porque “la Iglesia y la congregación no tenían la culpa, y Dios usaba a mi papá, aunque él fuera una persona horrible”. Ella misma tildó ese argumento como incoherente.

Esa fue una etapa bastante dolorosa en su vida, pues le llevó “años de censura y de no permitirse ser libre”.



(Además: Obispo abandona el clero para amar a escritora satánica).

Facebook Twitter Linkedin

"De puertas para dentro" el pastor era un hombre violento, según el testimonio de su hija. Foto: iStock

Karen, según explicó, habría sido víctima de violencia por parte de su padre: “Nunca compré el falso perdón y las promesas de mi papá después de cada golpe que nos daba. No creía que Dios usara a un hombre que estaba tan perdido. Mi mamá me pedía que ore para que cambiara y mucho tiempo pensé que no sabía orar porque nunca pasó”.



La mujer aclaró que no había sido “víctima de abuso sexual”, sino que lo vio de manera cercana con un familiar con quien vivía.



“La preferencia era por el sexo masculino”, indicó.



Respecto a la serie de Netflix con la que dijo sentirse identificada, escribió que “cuestiona una parte de la sociedad que se siente intachable e intocable, solo por creer en un Dios que según ellos es el único. Y yo la aplaudo porque, aunque metan mucha magia y ficción, lograron que yo, con 30 años, pueda ser valiente”.



Para concluir aseguró que se sentía responsable de compartir su propia historia y que no quería decir nada desde “el dolor ni el odio”.

La primera temporada de 'El Reino' se estrenó el 13 de agosto de 2021 por la plataforma de Netflix.



La serie narra la historia de Emilio Vázquez Peña, un líder religioso que asume la candidatura presidencial de Argentina.



Está protagonizada por Diego Peretti, como el pastor, Chino Darín, Nancy Duplaá, Joaquín Furriel y Mercedes Morán.

La situación de mi papá, el pastor ejemplar, era idéntica a la del pastor de la serie. Un hombre que para la sociedad era ejemplar, pero puertas adentro dejaba mucho que desear. Pedofilia, violencia física y verbal, manipulación, algunas de las cosas que tuve que vivir — Karen Lasca (@ele_kaa) August 23, 2021

Más noticias

El papa afirma que aún existe la esclavitud de la mujer

Rosh Hashaná: así celebran estos días los judíos el año nuevo

¿Un presidente ateo?

Tendencias EL TIEMPO