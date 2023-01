Los cumpleaños suelen ser un día de celebración, por esta razón los familiares y amigos del cumpleañero hacen una reunión para festejar la vida de esa persona especial. También, en este día es costumbre que cuando se va a cantar la canción ‘Cumpleaños feliz’ el homenajeado sople las velas que pueden estar sobre un pastel o un postre.

En TikTok se ha vuelto tendencia un video en el que una persona eligió mal las velas que acompañaron al pastel del cumpleañero. La grabación, compartida por la cuenta @edittakary, muestra a un grupo de personas cantando la popular canción. Sin embargo, su felicidad se convierte en un gran susto pues la torta casi les explota en la cara.



En las imágenes se puede ver que todos los asistentes en la reunión estaban felices hasta que llevó el momento de soplar las velas. Al parecer uno de los familiares del homenajeado iba a comprar una vela tipo volcán, pero se confundió y termino adquiriendo un cohete de pólvora.



En el clip se evidencia que cuando uno de los invitados se acercó a prender las velas, una de ellas empezó a emitir un humo excesivo y luego varias chispas. Afortunadamente, el momento solo quedó como una graciosa anécdota y nadie salió herido.



“Cómo cuando tus tíos no saben diferenciar entre una vela volcán y un cohete... Te encontraré vendedor ambulante”, escribió Editta junto al video.



Este video clip ha acumulado más de 2.4 millones de reproducciones y ha generado varios comentarios de los internautas, en su mayoría han expresado lo gracioso que les pareció este momento.



“Yo esperando ver la torta en pedacitos”, “Casi matan al cumpleañero”, “Y acercó la cara a soplar la vela, pudo ser fatal, gracias a Dios no le pasó nada”, “Yo ya me estaba riendo antes de ver la vela volar, luego me preocupé”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

