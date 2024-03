Paso a paso de la receta de crema casera para rellenar arrugas con agua de rosas

Uno de los productos más utilizados por las mujeres para limpiar su rostro es el agua de rosas, producto que es comercializado por muchas marcas, pero que algunas mujeres lo pueden hacer en casa.



El cuidado de la piel, especialmente del rostro, es uno de los momentos más importantes del día, puesto que es necesario realizar una limpieza en la mañana y otra en la noche para eliminar todas las impurezas que la piel ha recibido por la contaminación, el maquillaje, el sudor, entre otros.

Si bien, se tiene cuidados con la piel, la edad puede traer consigo manchas, arrugas y otras imperfecciones, puesto que se van perdiendo nutrientes como el colágeno, que van perjudicando el aspecto de la piel.



En el día es necesario dedicarle un tiempo en el cuidado del rostro, para sí ayudarle a conservarse un poco más, manteniendo la hidratación adecuada y proporcionándole los nutrientes que necesita.



(Lea más: Ojeras y bolsas en los ojos: la crema con ingredientes caseros para reducirlas)



Aunque existen muchos productos en el mercado, que prometen ayudarle con el cuidado de la piel del rostro, hay dos ingredientes que contribuyen a este objetivo.



Estos ingredientes los puede tener en casa o son muy fáciles de conseguir: el almidón de maíz o maicena y el agua de rosas.



El almidón de maíz es un producto rico en vitaminas A, C y E, por lo que puede ayudar con la producción de colágeno y la elasticidad.



Por otro lado, el agua de rosas, contiene vitamina C, que ayuda a combatir los radicales libres y puede contribuir a que no aparezcan arrugas nuevas.

Preparación de crema casera

De acuerdo con el portal 'Panorama Web', estos son los ingredientes y la forma de preparar su crema casera para las arrugas:



(Le puede interesar: Mascarilla de huevo: estos son sus beneficios para la piel y cómo prepararla)Ingredientes:

Una cucharada de maicena. 100 ml de agua de rosas. Una cucharadita de gel de aloe vera. Una cucharadita de aceite de almendras. 10 gotas de aceite de aguacate.

Preparación:

Ponga en una olla una cucharada de maicena, 100 ml de agua de rosas y ponga a calentar a fuego lento. Revuelva perfectamente y caliente hasta que espese. Deje enfriar y agregue una cucharadita de gel de aloe vera, que ayuda a reducir la aparición de arrugas al estimular el colágeno puro. Después, agregue una cucharadita de aceite de almendras y 10 gotas de aceite de aguacate. Revuelva perfectamente hasta obtener la mejor crema casera de maicena y agua de rosas.

Una vez, tenga la crema casera, guárdela en un recipiente. Lo adecuado es que todas las noches lave bien su rostro, seque suavemente, aplique la crema con movimientos circulares suaves, para activar el colágeno de la piel. Deje en la piel y en la mañana enjuague en lo posible con agua tibia.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

