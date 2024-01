Paso a paso: Cómo limpiar sus gafas para que no se rayen

El uso frecuente de gafas implica enfrentarse constantemente a la acumulación de suciedad y manchas, lo que hace indispensable conocer las técnicas adecuadas de limpieza y mantenimiento.



Una limpieza apropiada no solo es crucial para una visión clara, sino también para la longevidad y el cuidado adecuado de sus anteojos. A continuación, se detallan pasos esenciales y consejos prácticos para mantener sus lentes en las mejores condiciones.

Consejos para el cuidado de sus gafas. Foto: iStock

Proceso de limpieza: evitando los errores comunes



El primer paso en el cuidado de los anteojos es reconocer la importancia de no limpiar los cristales en seco. La limpieza en seco puede causar rayones debido a la fricción entre la suciedad ambiental y la superficie del cristal.



Para una limpieza segura y efectiva, es vital seguir un procedimiento específico:

Enjuague cuidadoso: Comience enjuagando sus lentes bajo el agua tibia de la canilla, con una presión suave. Esto ayuda a eliminar partículas de polvo y suciedad sin causar daño. Es crucial evitar el agua caliente, ya que puede afectar negativamente el recubrimiento de los cristales.

Uso de jabón neutro: A continuación, aplique una pequeña cantidad de jabón neutro en sus dedos y frote los cristales delicadamente, con movimientos circulares. Esto asegura una limpieza profunda sin ser abrasiva.

Secado con microfibra: Finalmente, después de enjuagar completamente para eliminar todo rastro de jabón, seque los cristales con un paño de microfibra. Este tipo de paño es ideal para no dejar residuos ni rayar los cristales.

Adicionalmente, es recomendable sostener los lentes por el puente, la zona que conecta los dos cristales, para evitar dañarlos durante la limpieza.

Consejos para almacenamiento y cuidados preventivos



Es crucial almacenar y manejar los lentes cuidadosamente para evitar daños. Utilice siempre su estuche original para protegerlos de rayaduras y ambientes dañinos. Si no puede llevar el estuche, guarde los lentes en un bolsillo limpio y seguro.



Evite exponerlos a altas temperaturas y no use uñas o elementos punzantes para limpiarlos, ya que son susceptibles a rayaduras. La paciencia y delicadeza son fundamentales en su cuidado diario.

Mantenimiento de lentes de sol: consejos de expertos



Similar al cuidado de los anteojos oftálmicos, los lentes de sol también requieren atención especial. Los expertos sugieren:

Limpieza regular: Mantener las gafas de sol limpias es fundamental. Use un paño de microfibra suave para eliminar el polvo y la suciedad acumulada. En casos donde se requiera una limpieza más profunda, utilice un líquido específico para gafas.

Evitar exposición a químicos: Los lentes de sol son susceptibles a daños causados por productos químicos como perfumes, cremas solares y aerosoles. En caso de contacto accidental, es imperativo limpiar las lentes inmediatamente con agua y secarlas cuidadosamente con un paño de microfibra.

Almacenamiento cuidadoso: Cuando no esté utilizando las gafas de sol, guárdelas en una funda de protección para evitar rayaduras en las lentes y mantener los armazones en buen estado. Si no dispone de una funda, colóquelas en un lugar seguro y alejado de objetos que puedan causar daños.

Siguiendo estos consejos, sus gafas, ya sean oftálmicas o de sol, estarán bien cuidadas, limpias y libres de rayaduras, garantizando así una mayor durabilidad y un rendimiento óptimo.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de La Nación, y contó con la revisión de un periodista y un editor.