Música popular de 'Pasión de gavilanes 2' sería reemplazada por reggaetón

‘Pasión de Gavilanes’ es una de las telenovelas colombianas más exitosas de Latinoamérica. Generaciones enteras recuerdan esta producción nacional que, incluso, fue retransmitida hace poco en el canal 'Caracol’ y está disponible en Netflix.



Esta telenovela, lanzada en 2003, sigue envolviendo a miles de televidentes con la peculiar historia de amor y drama que surge entre los hermanos 'Reyes' y las hermanas 'Elizondo'.



Su éxito ha sido tal, que hace un tiempo ‘Telemundo’ anunció la segunda temporada de esta producción. “‘Pasión de gavilanes 2’ trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo”, mencionaron en un comunicado.



Muchos son los detalles que aún se desconocen acerca de esta nueva versión. Hasta hace poco solo se conocía que la trama de la historia se desarrollará 20 años después de que se desarrolló la historia inicial. Así lo anunció el medio especializado 'People', que dio pistas de que esta nueva trama contaría la vida de los hijos de los protagonistas y giraría en torno a un trágico crimen.



Otro de los detalles que se conocen es que solo han confirmado su participación tres de los protagonistas de la entrega original: Natasha Klauss, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista. Por ejemplo, Zharick León, conocida por dar vida a la simpática cantante 'Rosario Montes', y Lady Noriega, quien interpretó a 'Pepita Ronderos', no habrían sido tenido en cuenta.



Precisamente, estas dos actrices representaban a las cantantes de música popular que cantaban las icónicas melodías de la banda sonora de la telenovela. Sin embargo, según se rumora, esta segunda telenovela estaría compuesta por reggaetón como género principal.



“Lo que sé y lo que se ha filtrado es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta es reguetón, no música popular; aunque esté pasando por un gran momento la música popular. Ahora la trama se va enfocar más en los hijos de los protagonistas”, dijo la actriz Lady Noriega en su Instagram al explicar los motivos por el que no participará en la nueva serie.



De hecho, la verdadera cantante de las melodías de la telenovela, Ángela Chadid, contó en entrevista con el canal de YouTube ‘DiYos Tv’ que hasta el momento la producción no se había contactado con ella. De hecho, según le han contado, los encargados de la música de esta temporada serían unos "chicos que están en el ámbito del reggaetón".



“Los estuve chismeando por Instagram y vi algunos comentarios de que ‘uy Pasión de Gavilanes 2’, como que ellos supuestamente van a hacer la música, pero la verdad que no estoy segura”, contó la interprete de las icónicas canciones de la novela: 'Fiera inquieta' o 'Quién es ese hombre'.



De hecho, el artista 'Dj Luian', publicó una fotografía junto al reguetonero estadounidense de origen puertorriqueño, Nicky Jam, en la que el 'caption' decía: "Pasión de Gavilanes 2'. Por esta razón, varias personas han especulado que el interprete de 'Hasta el amanecer' sería el encargado de la banda sonora.

Tendencias EL TIEMPO