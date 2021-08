Inés Prieto, de ‘Pasión de gavilanes’, habla de su recuperación por covid

Inés Prieto, actriz de teatro, cine y televisión, reconocida por participar en diferentes producciones nacionales, como ‘Pasión de Gavilanes’, una de las telenovelas más reconocidas en Colombia, enfrentó y venció el covid tras varios días de estar hospitalizada.

En el mes de mayo, Prieto dio positivo para covid-19. A partir de la fecha su salud empezó a desmejorar. Debido a esto fue llevada al hospital.



Después de varias horas en urgencias, la actriz requería una cama en UCI, sin embargo, en ese entonces el país había reportado la mayor cifra de ocupación de camas debido a la contingencia.

(Lea también: Música popular de 'Pasión de gavilanes 2' sería reemplazada por reggaetón).

Inés recuerda llegar con su hija a urgencias y estar 18 horas sentada en una silla con el oxígeno, hasta que su saturación empezó a bajar.



A raíz de esto, la Asociación Colombiana de Actores dio a conocer la situación por redes sociales, solicitando una cama UCI en el Hospital San Ignacio. A ellos se unieron familiares y amigos.



Después de varias horas de espera, el actor Julio Correal dio a conocer, e 28 de mayo, por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, que la actriz había sido remitida a UCI.

Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer reintubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz FACEBOOK

TWITTER

“Acabo de recibir una muy buena noticia. Finalmente, gracias a la ayuda de todas las personas y medios que difundieron su caso, sobre la 1:30 am se consiguió una cama UCI para nuestra amiga Inés Prieto. De parte de sus hijas gracias a todas las personas que colaboraron” escribió.



Horas después la Secretaría Distrital de Salud confirmó la noticia con el siguiente mensaje: “Buen día. Informamos que a la paciente le fue asignada atención en UCI en el hospital San Ignacio. Saludos.”



Sin embargo, la lucha de Inés Prieto apenas comenzaba.

(Le contamos: Encanto: los divertidos memes de la Colombia de la vida real).

Durante su proceso de recuperación estuvo hospitalizada 24 días, tuvo un coma inducido y quedó con secuelas que afectaron su movilidad y voz.



“Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer reintubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, señaló en el programa ‘La Red’, del canal ‘Caracol’.



Actualmente asiste a terapias. Afirmó que tiene mucha energía y está feliz. Esperamos verla nuevamente trabajando en el mundo artístico, como lo lleva haciendo por mas de 50 años.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO