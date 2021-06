Actor de Pasión de Gavilanes no está seguro de aparecer en la secuela

‘Pasión de Gavilanes’ es una de las telenovelas colombianas más exitosas de Latinoamérica. Generaciones enteras recuerdan esta producción nacional que, incluso, fue retransmitida hace poco en el canal 'Caracol’. Es más: está disponible en Netflix.



Esta telenovela, lanzada en 2003, sigue envolviendo a miles de televidentes con la peculiar historia de amor y drama que surge entre los hermanos 'Reyes' y las hermanas 'Elizondo'.



A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención

La historia, en esencia, se basa en el deseo de venganza de los tres Reyes, quienes no quieren dejar impune la muerte de su hermana menor. Para ello se infiltran como obreros en la hacienda de 'Bernardo Elizondo', a quien culpan de la tragedia.



Sin embargo, el plan toma un giro inesperado cuando conocen a las hijas de su enemigo. El amor hace el resto.



Ahora, 18 años después de su estreno, ‘Telemundo’ anunció que ‘Pasión de Gavilanes’ tendrá una segunda temporada. Noticia que ha creado expectativa entre los fanáticos.



Sin embargo, parece que uno de los protagonistas no haría parte de esta secuela.



Se trata del actor argentino Michel Brown, quien dio vida a Franco Reyes en la producción. Según se ha conocido, el famoso estaría pensando en proyectos diferentes y no aceptaría el contrato de grabación.



“A mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”, expresó el actor.



El anuncio sorprendió a los seguidores, quienes están preocupados por la decisión de Brown (aunque aún no se conoce si es definitiva), ya que tenía uno de los papeles más importantes en la historia, en compañía de la actriz Natasha Klauss, quien era su pareja en la historia.



Por ahora están en negociaciones con los actores para vincularlos nuevamente en la producción.



Según lo que se ha revelado hasta el momento, esta nueva temporada girará en torno a una tragedia que marcará el destino de cada uno de los miembros de la familia Elizondo y Reyes. Además, no será ajena al paso del tiempo: será 20 años después de los eventos que sucedieron en la primera temporada.



