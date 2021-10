Primeras imágenes del encuentro del elenco de ‘Pasión de Gavilanes 2’

‘Pasión de gavilanes’ se ha convertido en una de las novelas de habla hispana más vistas, incluso después de su estreno en 2003 sigue siendo muy popular. Debido al éxito alcanzado con esta historia, la productora decidió hacer una segunda temporada.

De acuerdo con lo mencionado en mayo del presente año por ‘Telemundo’, se va a realizar una segunda entrega de la historia de amor entre los hermanos ‘Reyes’ y las ‘Elizondo’ que saldrá al aire en 2022, aunque no ha especificado el mes exacto.



Así mismo, como se ha podido observar en las redes sociales de cada uno de los actores que aparecieron en la primera temporada, hay varios personajes que no estarán en esta secuela, ya sea porque no accedieron a participar o porque la productora no los llamó.



La confirmación de los protagonistas se dio a conocer a través de un video que ‘Telemundo’ publicó hace pocas horas en sus redes sociales, en el cuál se puede ver a Mario Cimarro (Juan), Danna Garcia (Norma), Juan Alfonso Baptista (Óscar), Paola Rey (Jimena) y Natasha Klauss (Sara).



En este metraje se observa una de las locaciones de grabación y los primeros libretos del primer capítulo de esta secuela que en pocos meses saldrá al aire.



También se puede observar que Zharick León participará en su papel de ‘Rosario Montes’ quien tuvo un romance con ‘Franco’ uno de los hermanos ‘Reyes’, que luego se casa con ‘Sara Elizondo’. Sin embargo, Michel Brown, quien interpreta este protagónico no hará parte de la segunda entrega debido a que está enfocado en otros proyectos actorales, según ha mencionado en sus redes sociales.



En la descripción de esta publicación, el canal escribió: “¡Confirmado! Nuestro elenco original se une a la nueva temporada de ‘Pasión de gavilanes’ en 2022. Te dejamos un adelanto del emocionante reencuentro”.



📣 ¡Confirmado! Nuestro elenco original se une a la nueva temporada de #PasionDeGavilanes en 2022 🥳 🙌 Te dejamos un adelanto del emocionante reencuentro ❤️‍🔥 RT si están felices con esta noticia #PDG2 por @Telemundo @DannaGarcia @MarioCimarro pic.twitter.com/bO4FCe38Xb — Pasión de Gavilanes (@PasionGavilanes) October 18, 2021

Estas primeras imágenes del elenco reunido ha causado todo tipo de emociones en los fanáticos de esta telenovela, quienes no dudaron en expresar su emoción frente a los personajes que estarán ausentes y las nuevas participaciones de esta entrega, que girará en torno a una tragedia familiar.



Además, no será ajena al paso del tiempo: será 20 años después de los eventos sucedidos en la primera temporada.

