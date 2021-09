‘Pasión de gavilanes 2’: Jorge Cao reveló por qué no quiso participar

La primera temporada de la telenovela ‘Pasión de Gavilanes’ se estrenó en 2003 y fue todo un éxito en la televisión colombiana, por lo que incluso fue incluida en la plataforma de streaming Netflix y se volvió a presentar en televisión, en 2020, por ‘Caracol Televisión’.



(Le puede interesar: La actriz Lorena Meritano confiesa que fue adicta a la cocaína).

Uno de los personajes más queridos de la serie es el abuelo ‘Martín’, ya que con sus ocurrencias y comentarios siempre hacía reír a los televidentes. Es por eso que después del anuncio del lanzamiento de una segunda temporada, por parte de la cadena de televisión ‘Telemundo’, muchas personas creían que este icónico personaje haría parte de la producción.



Sin embargo, el actor Jorge Cao, quien interpreta al abuelo de las ‘hermanas Elizondo’, confirmó a través de su Instagram que no hará parte de esta segunda entrega por una decisión personal. De igual manera, agradeció a todos los fanáticos de la serie por el amor que le han tenido a él y al personaje.



(Leer más: Las series y telenovelas colombianas más populares en Netflix).



“Amigos y seguidores, hoy tengo un mensaje muy personal para ustedes. Quiero aclarar algo. Jorge Cao no va a hacer parte de ‘Pasión de Gavilanes 2′. Es una decisión personal, ¡Gracias por tanto amor recibido!”, dijo en el video que compartió a sus más de 200 mil seguidores hace pocas horas. Después de dar la noticia, el cubano procedió a cortarse el cabello como referencia a que se despedía del personaje.

(Lea también: Ramiro Meneses y Carmen Villalobos, los tintos amargos de 'Café').



Muchos de los usuarios de la red social lamentaron la noticia y le volvieron a expresar su cariño al actor, de 77 años. “Dígame que es una broma por favor”, “No y por qué si eres el alma. Lo mejor, por eso la vi la primera vez…”, “Tu personaje fantástico. Lo vamos a extrañar mucho” y “Que tristeza que no va estar”, fueron algunos de los comentarios.



Sin embargo, este no es el único de los actores que no hará parte de la nueva producción. A él se suman las actrices Lady Noriega, Zharick León y Ana Lucía Domínguez, quienes no fueron tenidas en cuenta para continuar con sus personajes debido a los cambios narrativos de la historia.



(También le puede interesar: Carolina Ramírez: Yeimy Montoya y otros personajes a los que ha dado vida).



Por el momento se conoce que la producción ya no tendrá en cuenta el género popular según declaró la actriz que interpreta el papel de ‘Pepita’. Esta sería una de las razones por las que no participarán los personajes que tenían papeles de cantantes. Según se rumora, esta segunda telenovela estaría compuesta por reggaetón como género principal.



“Lo que sé y lo que se ha filtrado es que el bar Alcalá ya no va a existir. La música que se va a tener en cuenta es reguetón, no música popular; aunque esté pasando por un gran momento la música popular. Ahora la trama se va a enfocar más en los hijos de los protagonistas”, dijo la actriz Lady Noriega en su Instagram al explicar los motivos por los que no participará en la nueva serie.



(Además: Ellas son las famosas que habrían tenido algún romance con Daniel Arenas).

Más noticias:

La Reina del Flow: ¿quién hace la verdadera voz de 'Charly Flow'?

¿Quién es Catalina Maya, la participante de MasterChef Celebrity?

'Alerta', indignado por el rating de 'Sábados Felices', pide que le den fin

Tendencias EL TIEMPO