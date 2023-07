La limpieza y desinfección adecuada de los aviones es un aspecto fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros durante los vuelos. Sin embargo, no es habitual que los pasajeros se cuestionen sobre la limpieza de las sillas y lugares del avión.

Recientemente, CNN compartió la historia de un hombre que durante un vuelo se encontró en su asiento con los fluidos corporales de un pasajero anterior.

El medio de comunicación, indica que el hombre identificado como Habib Battah volaba desde París, Francia a Toronto, Canadá, el 30 de junio del 2023, cuando minutos después de despegar percibió un extraño olor en sus pies, pues se encontró con una bolsa de sangre y diarrea, que era del anterior pasajero del avión.

Battan informó que viajaba en el Boeing 777 junto a su esposa y sus dos gatos, pensando que el olor provenía de sus mascotas, pues era la primera vez que viajaban con ellos y pensó: “Oh, Dios, tuvieron un accidente, qué vergüenza”.



En las declaraciones que el hombre le dio a CNN, contó que tras varios minutos del mal olor decidió revisar a sus mascotas, por lo que se agachó a mirar debajo de los asientos y observó que los animales estaban completamente bien, pero se encontró con una muy desagradable sorpresa.



Habib Battah, periodista y profesor universitario, según CNN, encontró debajo de su asiento y el de su esposa una mancha de fluido corporal de aproximadamente 50 centímetros de largo y ancho, procediendo a informar al personal del avión.

I noticed a big stain across the whole carpet of the seats. It was wet to touch. At first the @airfrance attendant shrugged and gave me some wipes. In my broken French told her it smelled like merde (shit). Then the wipes came up blood red. I used over a dozen of them... (2 pic.twitter.com/tEg5hXX95f — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

“Le dije que olía a m****a. Me dio toallitas húmedas. Empecé a limpiar y estaba rojo, rojo, sangre. Y seguía saliendo rojo. Me dije: ¿Qué demonios es esto? Quería ver qué era. Al cabo de un rato, uno de los auxiliares de vuelo me dijo: ‘Será mejor que vayas a lavarte las manos, y aquí tienes unos guantes’” dijo Battah a CNN.



De igual manera, el periodista aseguró que mientras limpiaba, el personal del avión le informó al capitán del vuelo, que llamó al centro de control a averiguar qué era esa mancha roja de sangre que estaba bajo los asientos 30A y 30B. De inmediato, el cuartel general de Air France indicó que se trataba de sangre humana, pues el día anterior, en un vuelo París - Boston, un pasajero que ocupaba estas sillas sufrió una ‘hemorragia’.



El pasajero de vuelo habría sobrevivido, sin embargo, el personal de limpieza encargado del aseo del avión habría olvidado realizar la desinfección adecuada a la alfombra de esos asientos.



“No supe que era sangre hasta que un sobrecargo me dijo casualmente: nos dijeron que otro pasajero tuvo una hemorragia (…) entonces me di cuenta de que el transportín del gato también estaba manchado”, declaró Battah, quien agregó que tras darse cuenta de que la sangre era proveniente de una hemorragia intentó limpiar desesperadamente el maletín donde iban sus mascotas, gastando un paquete de toallitas húmedas.



El hombre asegura que decidió compartir lo ocurrido porque es “una amenaza para la tripulación y pasajeros del vuelo”. Indicando que la aerolínea no tiene un protocolo definido para estos casos, ya que le preguntó a los encargados y ninguno dio una respuesta.

“There lots of things passengers do on planes that involve eating and using their hands, and it’s not very easy to wash hands on a plane, it’s crowded, and it’s very easy for people to contaminate surfaces.” In fact, the diarrhea may have been more hazardous than the blood. — Habib Battah (@habib_b) July 6, 2023

Battah aseguró que “fue un vuelo demasiado largo” iniciando que el avión iba lleno y no se pudo cambiar de asiento, obteniendo como disculpa “dos botellas de agua”, agregando: “tuvimos que quedarnos allí sentados oliendo la sangre durante las siete horas siguientes (...), el olor de la sangre podrida es como el estiércol. Me había quitado los zapatos al principio del vuelo y tenía sangre en los calcetines”, en declaraciones a CNN.



Tras lo ocurrido, la aerolínea se comunicó con CNN, indicando por medio de una carta que: “entiende y lamenta los inconvenientes causados por esta situación” y que estaba en contacto con Battah.



Battah dejó ver su inconformidad con la atención del vuelo, pues en las declaraciones que dio a CNN indicó: “Me llevé la sangre a casa. Me enviaron a casa con un riesgo biológico. Nunca me pararon y me dijeron: 'Oye, no sabemos qué tenía este paciente'. Fueron muy negligentes”.

La Clínica Mayo, dice que entrar en contacto con fluidos corporales como la sangre y las heces de otras personas, puede representar riesgos significativos para la salud debido a la posible presencia de patógenos y enfermedades infecciosas.

