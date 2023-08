En el mundo de los viajes, situaciones inusuales pueden ocurrir en el momento menos esperado, dando lugar a anécdotas que parecen sacadas de una comedia.



Es así como un video compartido en la plataforma TikTok ha dejado a los varios usuarios atónitos y entre risas al capturar un momento surrealista protagonizado por una pasajera y su equipaje.

Bajo el título 'Se olvidan la maleta de mi amiga', el usuario @elvictorcuevas compartió un vídeo que ha dejado a muchos con la boca abierta. Este muestra a una joven que reconoce su maleta en la pista de aterrizaje mientras el avión comienza su proceso de despegue.



En las imágenes se le puede ver con una risa nerviosa incontrolable mientras el avión avanza y a lo lejos divisa su equipaje morado, que debería estar dentro, acompañándola en su vuelo.

La perdida o confusión de maletas es una situación común en los aeropuertos, los errores humanos o situaciones imprevistas pueden ocurrir. Foto: iStock

Al tomárselo con humor y tal vez incredulidad, pregunta "¿Cómo voy a sobrevivir sin maleta?", también dice: "Uy, detengan esto, paren el avión", sin realmente intenciones de llamar la atención.



La perdida o confusión de maletas es una situación común en los aeropuertos, ya que este proceso suele ser un desafío logístico. Incluso con protocolos meticulosos y tecnología moderna, los errores humanos o situaciones imprevistas aún pueden ocurrir.

Esta anécdota fue comentada por los internautas: "¿Por qué no le dijeron a una azafata cuando se dieron cuenta?", "Dime que reclamaron de una para que solucionaran", "Yo grito ¡Paren el avión, mi maleta está afuera!, que se sepa, después me la pierden".



Mientras que un usuario que dice trabajar en un aeropuerto comentó que: "Es normal que no quepan maletas, se envían en el siguiente vuelo con el mismo destino." Aunque queda la duda de por qué era la única en ese lugar.

Tips para empacar una maleta práctica

