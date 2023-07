Este viernes 28 de julio falleció una mujer de 45 años mientras estaba en un avión que iba desde Barcelona, España, a Buenos Aires, Argentina. Esta situación se vivió al interior del Airbus A330-202 de la aerolínea Level, que es de bajo costó.



Según relatan diferentes medios internacionales, la mujer viajaba con su hija y en un principio empezó a tener una especie de ataque de pánico con sudoración, dificultades para respirar y pérdida del conocimiento.

Uno de los pasajeros del avión, le comentó al medio 'Clarin' que él pudo registrar toda la situación por qué estaba usando el Wifi del avión para hablar con su novia.



“Al principio era todo súper normal. Fue un vuelo medio movido. En el cruce del Océano tuvimos tres o cuatro turbulencias mientras estábamos durmiendo, pero fueron mínimas”, le contó al 'Clarín' el joven.



(Lea también: Un pastor y sus hijos, declarados culpables por vender una cura 'milagrosa' del covid).



Sin embargo, la situación cambió cuando fueron las 8:34 a.m. y las azafatas estaban llevándole el desayuno a los pasajeros. En ese momento, se escuchó un grito que solicitaba un médico.

El vuelo de Level entre Barcelona 🇪🇸 y Buenos Aires 🇦🇷 llevó 314 pasajeros, una ocupación del 100%.



Continúan los buenos números de la aerolínea a Argentina. pic.twitter.com/SIXtVa6qRg — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) July 24, 2023

Luego de que los tripulantes y dos personas que eran médicas se acercaran al lugar, parecía que la situación ya estaba en calma.



"Me extrañó que volvieron todos a los cuatro minutos caminando como si nada hubiera pasado. Se empezó a escuchar 'un desmayo, un desmayo'. Y quedó ahí", reveló.



Luego de unos minutos, el comandante del avión les informó a los tripulantes y pasajeros que había un cambio de planes y que aterrizarían en Resistencia, Chaco, pero no reveló el motivo.

Pasaron unos cuatro minutos y el piloto volvió hacer otro anunció: "Como no hay asistencia para este tipo de avión, vamos a continuar a Buenos Aires... Hemos declarado emergencia médica y todos los vuelos se están apartando para que nosotros podamos llegar antes", relató el pasajero.



Él recuerda que en ese momento todos estaban nerviosos, incluso, había personas llorando. Cuando estaban rumbo a su destino, un auxiliar pasó con la caja de primeros auxilios que contenía un desfibrilador.



(Le puede interesar: Willie Colón habla de detención de Nicolás Petro y en redes reviven arresto de su hijo).



"En unos instantes tendremos el descenso. Tenemos una emergencia médica a bordo, colaboren en todo el momento con la tripulación auxiliar", fue otro de los mensajes del piloto.

Cuando aterrizaron, una ambulancia llegó rápidamente y las puertas del avión se abrieron. "Asistencia médica de urgencia, vamos a intentar no obstaculizar el pasillos para que los médicos puedan llegar cuando antes a la zona. Nadie se levanta hasta que se lo indique la tripulación, muchas gracias", exclamó el comandante del avión.



Cinco médicos se subieron al avión junto con una camilla, pero "a los 2 minutos, algunos médicos volvieron para afuera. Y ahí nos avisaron que liberemos el avión. Pensé 'no bajaron a nadie en la camilla'. Y ahí me di cuenta de que la persona estaba fallecida", relató el pasajero.

¿Quién era la mujer?

La mujer que falleció en el vuelo era Leticia Peralta, quien llegó a la tierra sin signos vitales. Ella era una médica veterinaria y vivía en Rosario, Argentina. En un principio la mujer presentó ataque de pánico con sudoración, dificultades para respirar y pérdida del conocimiento.



(Le puede interesar: Hijo de LeBron James reaparece tocando el piano después de sufrir un paro cardíaco).



Durante una hora y media fue asistida dentro de la aeronave, sin embargo, no se puedo evitar su deceso. Según los medios internacionales, el primer informe médico reveló que la mujer pudo tener un tromboembolismo pulmonar, un coágulo de sangre en los pulmones, pero todavía se está a la espera de confirmar la causa de muerte.



Según 'La Vanguardia', en este caso está en manos del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Hernán Villena.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Esperanza Gómez reveló que no la dejaron operarse a los 19 años para no tener hijos

Video: ¡Filtran imágenes de las grabaciones de la tercera temporada de Betty, la fea!

Calendario 2023: estos son los puentes festivos que quedan del año