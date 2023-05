En la cuenta de TikTok (@goneviral) se subió un contenido en el que se observa a una mujer dentro de un avión armando un tipo de ‘cambuche’ con papel vinipel.



En el corto video se aprecia cómo rodea varias sillas de pasajeros con plástico, mientras otras personas la ayudan para aislarse y poder viajar con más comodidad.

En medio de su labor, otro pasajero la graba y ella le pide en repetidas ocasiones que no lo haga.

(Le puede servir: Clavadista mexicano abre OnlyFans por falta de financiación; deportistas buscan apoyo).

Después se observa que construye un techo de manera errática con sus pies. Ya construido su búnker, la mujer se dispone a disfrutar y a descansar en él hasta llegar a su respectivo destino, todo en aras de hacer una broma y divertir a sus amigos.



Pero luego llega una persona que parece ser un trabajador de la aerolínea, quien la encara y le dice que eso que está haciendo no es permitido y que por favor lo destruyera.



Al ver la negativa de la mujer, el sujeto en varias ocasiones hace intentos de destruirlo pero la mujer no lo permite hasta que esté lo destruye de manera forzosa y pidiéndole que por favor se retire.

(Le puede ayudar: Así luce hoy la actriz infantil Amanda Bynes tras luchar contra la droga y la depresión).-

Pero aunque se ha hecho viral este video es una dramatización, protagonizada por una mujer que suele hacer videos de humor en lugares poco usuales. A pesar de estar catalogado como una actuación, no hay certeza de que la situación que interpretan haya sido real.



Incluso, varios usuarios han señalado en TikTok que no creen en la veracidad del hecho que se ha hecho viral en esta red social. Esto es lo que dicen algunos usuarios frente a la veracidad del vídeo. “No creo que sea verdad, igual está incomodando a los pasajes de atrás y adelante”, “Obvio, no es real”, “tiene que ser una broma”, se lee entre los miles de comentarios.

(Le puede interesar: ¿Comparte su cuenta de Netflix? Pilas, ahora le tocará pagar si se usa en otra casa).

TikTok, una red social que no solo entretiene a jóvenes

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

‘El capítulo de la política lo tengo cerrado’, dice Gina Parody

Blessd revela en su nueva canción porqué las palabras sobran

Tarantino: un viaje delirante por sus gustos cinematográficos y el pulso de Hollywood