Participantes de 'Desafío The Box' confirman noviazgo con una foto

El reality 'Desafío The Box', de Caracol Televisión, ha sido una de las producciones más vistas en Colombia durante 2021. Su popularidad ha sido tal, que hoy sigue dando de qué hablar, a pesar de haber finalizado el pasado 20 de julio.



Este fin de semana, a través de redes sociales, dos participantes dieron a conocer una noticia que alegró a varios seguidores del programa.

Laura Jiménez Madrid, a quien en el reality se le conocía simplemente como Madrid, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con Gonzalo Andrés Pinzón, 'Galo', en la cual se confirma que son pareja.



En la fotografía se les ve a los dos abrazados y dándose un beso frente al mar.



"Solo puedo decir que te amo, que me siento afortunada de estar contigo", escribió Madrid, quien acompañó la publicación con una cita de Aubrey Vázquez que, entre otras cosas, dice: "Con el tiempo aprendí que el amor no está destinado a dañarte o quitarte tu paz interior. Debería sentirse como si estuvieras sentado frente a una chimenea, sosteniendo una taza de café. Debería darte calor".



'Galo' comentó la publicación: "Cosiiiiiiii, te amo mucho".



Sobre la relación de estos dos participantes ya había algunos rumores. De hecho, durante la transmisión del programa, aunque siempre se mostraron como amigos, tuvieron momentos en los que se sospechó que estaban juntos.



Cabe mencionar que 'Galo' fue uno de los dos ganadores de 'Desafío The Box' y Madrid, una de las finalistas.

