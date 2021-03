Participante de 'El Desafío: The Box' sufrió accidente durante prueba

El pasado lunes 15 de marzo a las 8 de la noche se estrenó el 'reality show' de 'Caracol Televisión' 'El Desafío: 'The Box'', después de haber tenido que ser aplazado hace un año debido a la emergencia sanitaria decretada en Colombia a causa de la pandemia de covid-19.



Esta edición, que es presentada por la modelo Andrea Serna, de 44 años, y la ex reina de belleza Daniella Álvarez, de 32 años, ha sido un éxito total y es la producción más vista del momento con un rating de 12.0, según Rating Colombia.



En la última emisión del ‘reality’, de este miércoles 24 de marzo, ocurrió un preocupante accidente mientras el equipo Beta, se encontraba realizando una prueba. A una de sus integrantes, identificada como Sonia, se le cayeron encima unos troncos.



La prueba consistía en que tres integrantes debían trasladar tres troncos, conectados con una cadena, a través de una pista de obstáculos que contenía un túnel inclinado, una rampa, una maya de arrastre bajo y un muro para escalar.



Cuando se encontraban pasando por el último obstáculo, la integrante que estaba montando los troncos por encima del muro no pudo soportar su peso y se le resbalaron.



Sonia, quien aún no había escalado el muro, recibió el impacto de los troncos -de 35 kilogramos cada uno- en la cabeza y luego en las piernas, lo cual la dejó tirada en el piso, casi inmóvil y, según relató ella, sin poder sentir las piernas.



"Le cayó encima a Sonia", "respira", "¡Dios mío!", exclamaron algunos integrantes del equipo Beta, el cual ha salido victorioso en varias pruebas. Los participantes que presenciaron la situación se encontraban asustados por lo que estaba viviendo su compañera.



Con evidente dolor y sin poder respirar bien, Sonia fue auxiliada por el equipo de socorro del concurso de ‘Caracol Televisión’. Posterior a eso, fue inmovilizada y retirada del lugar en una camilla.



Cuando regresó, unos minutos después, Sonia, quien ya se encontraba sana y salva, le pidió disculpas a sus compañeros ya que, a causa del accidente, perdieron la prueba.



También contó que los palos le cayeron en las piernas y, por un momento, dejó de sentirlas, lo cual la asustó mucho y le hizo pensar en el peor escenario. “Como me cayó el palo en las piernas, no las sentía. Me asusté muchísimo”, recordó.



