‘El Desafío’ es uno de los reality show más viejos de la televisión colombiana. Decenas de participantes han pasado por las cámaras del programa los últimos 20 años para demostrar su capacidad físico atlética y llevarse el multimillonario premio, que ofrece el canal a quienes consiguen quedar en primer lugar.



(Siga leyendo: Ángela Aguilar hará parte del desfile de Savage x Fenty de Rihanna).

Si bien hay algunos que no han logrado conseguir el título, si han podido hacerse una imagen mediática, la cual les ha permitido abrir puertas en otros campos de la televisión, el entrenamiento personal y, sobre todo, las redes sociales.

Facturas médicas, seguro, abogados, policía, fue algo supremamente traumático para todos FACEBOOK

TWITTER

Ese es el caso de Shadi Harb, participante de la edición del año 2018, quien quedó en la retina de la opinión pública por su fuerza, pero sobre todo, por su carácter dentro de cada prueba. Aunque no quedó campeón, resaltó por los roces que tuvo con otros competidores y por el liderazgo grupal.



Hoy pide ayuda a sus más de 52 mil seguidores, luego de haber sufrido una calamidad familiar que casi le hace perder la vida a su hermano. Según comentó, necesita algunos recursos para poder costear los gastos médicos, pues su pariente se encuentra bajo observación en un centro clínico de Minneapolis, Estados Unidos.



(También: Karol G visitó a fanática que entró en trabajo de parto durante uno de sus shows).

Nicolás sufrió un trágico accidente automovilístico el pasado 30 de septiembre, justo el día en que el atleta celebraba su cumpleaños. Tres hombres habrían chocado el automotor del joven y se dieron a la fuga al ver el grave estado de salud en que quedó el hermano de Shadi Harb.

Facebook Twitter Linkedin

Sahdi Harb pide ayuda para costear gastos de su hermano. Foto: Instagram: @shadiharb_

Si bien la policía ya se encuentra estudiando las cámaras de seguridad del sector y haber desplegado un operativo de búsqueda para hallar a los responsables, casi un mes después no se han dado noticias de los presuntos artífices del siniestro.



“Tiene múltiples fracturas en la cabeza, cara, nariz la mandíbula, muñeca derecha, fractura abierta en la tibia, caderas dislocadas, lo volvieron nada”, comentó el deportista, quien vive en Colombia, pero viajó hasta los Estados Unidos para atender a su hermano.



“Facturas médicas, seguro, abogados, policía, fue algo supremamente traumático para todos. El estado mental de él es totalmente incierto. Se ha recuperado físicamente, pero no sabemos qué va a pasar con él porque no tiene respuesta cognitiva ni comandos, esperamos que Dios haga el milagro y la moneda caiga en el lado que es”, agregó.



(Le puede interesar: Elon Musk ingresó a las oficinas de Twitter con un lavamanos).



Nicolás está fuera del peligro de muerte, pero su capacidad cognitiva aún no responde a algunos estímulos realizados por los especialistas. Su salud física está mejorando con el paso del tiempo y se espera que en el transcurso de las semanas las terapias puedan seguir recuperando sus funciones cerebrales.Durante su estancia en Estados Unidos, Shadi Harb está respondiendo a seguidores que quieran ayudarlo a costear los servicios médicos de su hermano.

Más noticias

'Mi enfermedad es tan rara que no tiene nombre'

La ‘Angelina Jolie iraní’ fue liberada de prisión y decidió mostrar su cara

Hermana de Ricky Martin desmiente acusación de su hijo contra el cantante

Tendencias EL TIEMPO