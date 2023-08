La participante de 'MasterChef Celebrity', Martha Isabel Bolaños reveló en sus redes sociales que deberá pagar una multa por pasarse un semáforo en amarillo.



La caleña, que ha provocado amores y odios entre los televidentes durante su participación en el reality, le contó a sus seguidores que tendrá que cancelar una buena suma de dinero para cumplir con la sanción.

A través de una historia de Instagram, confesó que la infracción de tránsito impuesta a su vehículo tiene un costo de un millón de pesos, aproximadamente, por atreverse a desobedecer la señal de precaución.



(Le puede interesar:MasterChef': Carolina Acevedo es criticada por comentario contra Martha Isabel Bolaños).



"Imagínense que me pusieron una multa de un millón de pesos. Me pasé un semáforo en amarillo, ni siquiera en rojo, así que tengan cuidado, por favor. Nos espían todo el tiempo", afirmó en el video.



Así mismo, reveló que apresuraba el cambio cuando la señal se encontraba en la luz mencionada, pero ahora, con su falta, lo que va a hacer es detenerse.



"Antes lo que yo hacía era acelerar, pero ahora yo freno en seco. No, no, no me vuelven a descuadrar de esa manera", dijo en la 'instastory'.



(Siga leyendo: (Video) Así fue la dura pelea de la 'Pupuchurra' con Zulma Rey en MasterChef).

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Bogotá “no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 'PARE' o un semáforo intermitente en rojo” implica una infracción de tipo D04, donde se deberá pagar una multa de $1.045.500.



En ese sentido, la actriz tiene la obligación de cancelar el valor total de este 2023, en caso de que no asista al curso pedagógico obligatorio en los días hábiles, donde puede recibir un descuento entre el 50 % o el 25 % conforme a la sanción.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

