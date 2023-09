En Estados Unidos también se está realizando el famoso reality 'MasterChef' con el reconocido chef de televisión y presentador, Gordon Ramsay. Sin embargo, en las últimas horas, se ha vuelto tendencia por qué se dio a conocer que una participante decidió cambiar la cocina por la página de 'OnlyFans'.

La también conocida como 'página azul', se ha vuelto muy popular entre las mujeres que quieren generar más dinero vendiendo contenido para adultos. Esta plataforma funciona por medio de suscripciones y las personas deben pagar si quieren ver las imágenes y videos de la persona.



Por esta razón, la creadora de contenido, Paige Jiménez, decidió inclinar su carrera hacia el mundo de Only Fans y hoy en día es una estrella en ascenso.



Durante el programa, Gordon Ramsay le comentó que tenía futuro en la cocina, pese a que ella salió en la posición 19.

En una con conversación con el Daily Star, la joven contó que ella está muy segura de incursionar en el contenido de adultos. "Soy bastante abierta. Si alguien quiere hacer FaceTime y tener una interacción atrevida durante cinco minutos, por mí está bien", aseguró.



Por otro lado, se mostró agradecida que su papá no esté vivo para ver su contenido. "Mi abuela aún no está muerta. A veces estoy agradecida de que mi padre muriera. Cuando comencé a hacerlo, hice una lista de reglas, de situaciones que potencialmente me harían arrepentirme. Quiero asegurarme de que mis hijos en el futuro no vean cierto contenido", afirmó.



¿Cuánto cuesta su Only Fans?

La suscripción mensual para la página de Jiménez tiene un precio $7.39 dólares (más o menos 27 mil pesos colombianos). Además, tiene la opción de adquirir paquetes de 3 a 6 meses, $23.98 y $35.96 dólares, respectivamente (89 y 136 mil pesos colombianos).

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

