En esta nueva temporada del concurso culinario 'MasterChef Celebrity' de ‘RCN’, los participantes enfrentaron su segundo reto de eliminación, en el que vivieron muchas emociones y momentos de tensión durante la prueba.

La competencia conducida por Claudia Bahamón, en compañía de los chefs Jorge Rausch, Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría, se ha convertido en uno de los programas más queridos y vistos por los colombianos.

Como es de costumbre, el 'reality' es transmitido de lunes a domingo. Es precisamente el último día de la semana que se hacen los conocidos retos de eliminación.

En el último desafío, los participantes Diego Sáenz, Juan Pablo Barragán, Juliana Galvis, Laura Barjum y 'La Cata con botas', se enfrentaron para preparar un sándwich y así asegurar su cupo dentro de la competencia.

El ingrediente principal era hacer un pan que quedara con la textura y la proporción perfecta; sin embargo, los nervios le jugaron un mal rato a uno que otro competidor y causaron su eliminación.

Fue el caso de la humorista Catalina Guzmán, más conocida como 'La Cata con botas', quien se convirtió en la segunda eliminada después de Vargas Vil. A diferencia de sus compañeros, la comediante cometió más errores en su preparación y no consiguió elaborar un pan a la perfección.

Juan Pablo Barragán conmovió a los televidentes



En medio de la transmisión, el actor Juan Pablo Barragán, quien es conocido por participar en producciones como 'Lady, la vendedora de rosas', 'La ley del corazón' y 'Pandillas guerra y paz', sorprendió a los televidentes con su inesperada reacción.

Mientras preparaba un sándwich, llegó el chef Jorge Rausch y, al ver el caos en su cocina, le brindó un consejo. "Me ha hecho sentir un amor en el concurso, como haciendo las paces con mi papá", expresó Barragán.

Detrás de cámaras, el actor no pudo contener las lágrimas y recibió con agrado los consejos del cocinero. "Él me empieza a enseñar cosas, llega y me dice que hay cosas que tengo que organizar", reveló.

"Creo que todos necesitamos de ese amor, cuando encontramos a alguien que sabe y que es mayor que tú. Creo, en el fondo, a todos nos gustaría haber sido abrazados por nuestro papá. Quizás otros no tuvimos una buena relación y luego se murió, siempre quedamos con ese vacío del lado masculino", fueron algunas de las palabras del artista.

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

