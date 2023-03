De lunes a viernes a las 8 p.m. los colombianos pueden ver ‘La isla de los Famosos’, un programa de RCN Televisión en el que las celebridades del país compiten en varias pruebas de supervivencia que implican un alto rendimiento físico para ganar.

Este programa despierta todo tipo de emociones en su audiencia, pues, para los seguidores de cada uno de los famosos, es inevitable no sufrir cada vez que le va mal a su ídolo en una competencia o de sonreír cuando pasa un momento divertido dentro del grupo.



Además, en ‘La isla de los Famosos’ los cantantes, los actores e influencers abren su corazón y cuentan detalles de su vida que conmueven al público, así como lo hizo, el pasado 23 de marzo, la actriz Margarita Reyes, quien confesó que durante un etapa de su vida tuvo cáncer terminal pero pudo salvarse.

“Yo tuve un cáncer terminal, estuve muy mal y se me dio una oportunidad para seguir adelante y estoy viva”.



De hecho, ese no fue un impedimento para que Margarita Reyes quisiera aprovechar su historia y convertirse en una persona inspiradora para otras, pues su hijo es una gran motivación para seguir adelante y el haber superado esta enfermedad también lo es.

“Contrario a lo que me ha pasado, me siento orgullosa de mi, no quiero irme con una experiencia de sufrimiento”, agregó, “Quiero ser un ejemplo para muchas mujeres”.



Cabe recordar que a lo largo de su carrera, Margarita ha participado en producciones como ‘La gloria de lucho’, ‘Francisco en matemático’, ‘El final del paraíso’, entre otras.

LAURA ALMECIGA AVELLANEDA

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS