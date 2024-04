Participante de ‘La casa de los famosos’ reveló que se toma su orina en el desayuno

Este lunes primero de abril, los televidentes conocieron los ocho participantes que podrían ingresar a ‘La casa de los famosos’ en los próximos días, cuando por medio de votaciones, los colombianos hayan seleccionado a cuatro de ellos, quienes se unirán a la casa principal.

Los ocho famosos que se internaron en una casa alterna fueron: Sebastián Tamayo, Nanis Ochoa, Catalina Mira, Camilo Pulgarín, Elodia Porras, Tania Valencia, Sebastián González y Miguel Bueno.

Desde el momento de su presentación en el show central, Elodia Porras, conocida como ‘Diosa Paz’ causó una gran curiosidad entre los televidentes y seguidores del formato, pues era poco lo que se conocía de la barranquillera.

Elodia Porras, es una ex presentadora y actriz que actualmente tiene 51 años de edad y se destacó en la farándula nacional en la época de los 90 y 2000; sin embargo, en los últimos años ha estado alejada del mundo del entretenimiento.

Tras alejarse de las pantallas, aseguró que por más de cinco años se alejó del mundo y vivió de ermitaña en las montañas, lejos de los reflectores y de la fama. Allí se dedicó a estudiar su cuerpo y a trabajar la espiritualidad.

Actualmente, la barranquillera se define como una científica espiritual y asegura que no confía en nadie y resalta que no es ‘desequilibrada’, como muchos han asegurado por su apariencia física y forma de vivir la vida.

De acuerdo con sus declaraciones, ‘Diosa Paz’ como es conocida, se define como atea, asexual y superhumana, agregando que ha vivido una serie de experiencias que la han llevado a transformarse en la persona que es hoy en día.

Al pasar su primera noche en la ‘casa alterna’ de ‘La casa de los famosos’ Elodia Porras confesó que se toma su orina y que siente una gran preocupación por no poderlo recoger en la cama, ya que esto hace parte de su rutina diaria.

“No desayuno, pero sí me tomó mi chichi (orina). Acá no sé cómo lo voy a hacer, porque no tengo un recipiente (…) Normalmente, yo recojo mi chichi en la cama y acá la estoy compartiendo. No es algo que haga todos los días, pero sí me la tomo”, dijo la barranquillera.

