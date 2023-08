Hace unas semanas, se acabó uno de los programas más famosos de Caracol Televisión, el 'Desafío The Box'. En esta nueva temporada sus participantes conquistaron el corazón de los televidentes, quienes siguen pendientes de ellos y de como van sus vidas.

Una de las concursantes que más destacó por su personalidad fue Sara Cifuentes. Incluso, algunos llegaron a pensar que ella sería la ganadora.



Durante su participación, ella habló de varios detalles de su vida personal, como su matrimonio y de su hijo, que tiene aproximadamente dos años de edad. Cifuentes comentó que ella estaba ahí para enseñarle a su pequeño que los sueños sí se hacen realidad.



(No deje de leer: Bad Bunny y Kendall Jenner se unen a la tendencia de combinar ropa en pareja).



En esta ocasión, Sara sorprendió a sus seguidores al confesar que su relación no resulto como ella esperaba. Además, a través de su cuenta de Instagram reveló que es uno de los temas que más le suelen preguntar.

“Yo me separé, me separé, apenas regresé del Desafío, como una semanita más y yo ya me estaba separando”, comenzó diciendo.



Asimismo, aseguró que ella se encuentra bien y que todo acabó de una buena manera con su expareja: “Simplemente son cosas que pasan, todo está muy bien, todo está excelente, mi relación con él está muy bien. Es el papá de Mati, pero ya”.



(No deje de leer: Un extraterrestre paseando por las calles de Nueva York se hizo viral: ¿era real?).



También, dejó claro que a las personas les gusta el chisme, pero que ella no iba a revelar más detalles al respecto. “Quédense con que estoy bien, demasiado feliz, mi vida está muy bien”, indicó.

Por último, aseguró que ella se refería a este tema por qué ha recibido muchas preguntas al respecto, incluso, la han vinculado sentimentalmente con otros concursantes, algo que es falso.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Viajero en el tiempo predice en que año los extraterrestres invadirán la Tierra

Carlos Calero contó sobre el duro momento por el que atraviesa

Colombiano da consejo para aquellos que quieren hacer turismo en Japón por primera vez